Комфорт на детских площадках закрепят ГОСТом
Государственная Дума планирует закрепить в ГОСТе требования к зонам комфорта на детских площадках, которые должны будут защищать от солнечных лучей и непогоды... РИА Новости Крым, 29.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Государственная Дума планирует закрепить в ГОСТе требования к зонам комфорта на детских площадках, которые должны будут защищать от солнечных лучей и непогоды. Данная просьба поступила правительству непосредственно от родителей, сообщила депутат Татьяна Буцкая. Какие именно требования уже соблюдаются, а какие необходимо прописать законодательно – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель председателя Общественной палаты РК Олег Егоров и член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук.По словам собеседницы, озвученные инициативы целесообразны. "Наличие тени в местах отдыха на площадке, особенно если говорить о Крыме, конечно, актуальный вопрос, потому что летом у нас в 9:00 утра уже достаточно активное солнце. И, конечно, это сделает пребывание, в том числе и родителей на площадке, в зоне отдыха более комфортным", – заметила гостья эфира.По информации члена экспертного совета Общественной палаты РК, установлены и требования к самому покрытию и материалам, из которого изготовлено оборудование,Важно, чтобы данная информация была доведена и до родителей на информационных табличках, считает Анельчук. Там должны быть сведения об эксплуатанте и о том оборудовании, которое есть, а также возрасте детей, которые могут пользоваться данной площадкой."Бывает так, что оборудование безопасно само по себе, но предназначено, например, для детей более старшего возраста. И тут, конечно, нужно и родителям включаться, проявлять ответственность и внимательно за этими моментами следить, потому что конструкция площадки может быть не предназначена для малышей", – обратила внимание спикер.Еще одним обязательным элементом, закрепленным ГОСТОм, является и ограждение площадок, обратил внимание Олег Егоров. По его информации, детские площадки должны быть закрыты и ограждения не должны быть повреждены. В то же время к ним должен быть обеспечен общий доступ, подчеркнул он
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым.
Государственная Дума планирует закрепить в ГОСТе требования к зонам комфорта на детских площадках, которые должны будут защищать от солнечных лучей и непогоды. Данная просьба поступила правительству непосредственно от родителей, сообщила депутат Татьяна Буцкая. Какие именно требования уже соблюдаются, а какие необходимо прописать законодательно – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали заместитель председателя Общественной палаты РК Олег Егоров и член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук.
"Основной документ – это технический регламент. Есть уже целый ряд действующих ГОСТов, которые отдельно регламентируют требования к оборудованию, требования к покрытию площадки, требования к проведению технического контроля", – рассказала Надежда Анельчук.
По словам собеседницы, озвученные инициативы целесообразны. "Наличие тени в местах отдыха на площадке, особенно если говорить о Крыме, конечно, актуальный вопрос, потому что летом у нас в 9:00 утра уже достаточно активное солнце. И, конечно, это сделает пребывание, в том числе и родителей на площадке, в зоне отдыха более комфортным", – заметила гостья эфира.
По информации члена экспертного совета Общественной палаты РК, установлены и требования к самому покрытию и материалам, из которого изготовлено оборудование,
"Они должны быть безопасными, не выделять каких-то токсичных веществ. Есть документ – это паспорт площадки, без него площадка установлена быть не может. То есть муниципальное образование устанавливает только площадки, которые прошли подтверждение соответствия и имеют паспорт", – сказала гостья эфира.
Важно, чтобы данная информация была доведена и до родителей на информационных табличках, считает Анельчук. Там должны быть сведения об эксплуатанте и о том оборудовании, которое есть, а также возрасте детей, которые могут пользоваться данной площадкой.
"Бывает так, что оборудование безопасно само по себе, но предназначено, например, для детей более старшего возраста. И тут, конечно, нужно и родителям включаться, проявлять ответственность и внимательно за этими моментами следить, потому что конструкция площадки может быть не предназначена для малышей", – обратила внимание спикер.
Еще одним обязательным элементом, закрепленным ГОСТОм, является и ограждение площадок, обратил внимание Олег Егоров. По его информации, детские площадки должны быть закрыты и ограждения не должны быть повреждены. В то же время к ним должен быть обеспечен общий доступ, подчеркнул он
