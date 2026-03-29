Голосуют ногами: в США конгрессмены-республиканцы массово уходят в отставку

Голосуют ногами: в США конгрессмены-республиканцы массово уходят в отставку - РИА Новости Крым, 29.03.2026

2026-03-29T16:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Рекордное число американских законодателей – около 40 республиканских конгрессменов – ушли в отставку в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Причина – недовольство политикой президента США Дональда Трампа. Об этом в Telegram-канале написал политолог-американист Малек Дудаков.В последних опросах преимущество демократов уже становится двузначным. Электоральные модели показывают, что Демпартия может получить более 230 мест в Палате представителей. Если же рейтинги Трампа упадут к 30% или ниже на фоне войны в Иране, то республиканцы начнут терять даже самые безопасные для себя округа, считает Дудаков.По мнению Малека Дудакова, в заключительные два года президентства Трамп превратится в хромую утку. Ему придется отбиваться от бесконечных расследований Конгресса и слушаний по импичменту. А нынешняя авантюра в Иране добивает и так очень шаткие позиции республиканцев.Дедлайны поджимают, разблокировать Ормузский пролив так и не получилось. Трамп может вести боевые действия еще лишь месяц без одобрения Конгресса, а пока сами республиканцы вокруг Трампа начинают во все стороны разбегаться, подытожил Малек Дудаков.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

