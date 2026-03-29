Главаря ОУН* Бандеру могут перезахоронить на Украине
Степана Бандеру могут перезахоронить на Украине – СМИ
17:43 29.03.2026 (обновлено: 17:47 29.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Лидера Организации украинских националистов* (ОУН*) Степана Бандеру могут перезахоронить на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"Главарь "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степан Бандера может быть перезахоронен на Украине", – сказано в сообщении.
Бандеру, как и прочих почитаемых киевским режимом украинских националистов, могилы которых находятся за границей, могут перезахоронить на Украине. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании под руководством главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова**.
Украинские диппредставители уже идентифицировали для этих целей 98 могил украинцев в 21 стране, среди которых есть деятели Украинской народной республики (УНР), Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), Украинской повстанческой армии*** (УПА***), пишут СМИ со ссылкой на заявления замглавы МИД Украины Марьяны Бецы.
При этом, как уточняет издание, конкретные имена украинцев, которых планируется перезахоронить, не называются. Однако известно, что могилы главарей ОУН* Бандеры, Андрея Мельника и Евгения Коновальца находятся за границей – в Мюнхене, Клерво и Роттердаме соответственно.
* экстремистская организация, запрещенная в России.
** внесен в России в перечень экстремистов и террористов.
***Движение, признанное экстремистским и запрещено на территории РФ.
