https://crimea.ria.ru/20260329/dvoe-malenkikh-detey-spaslis-s-pozhara-v-podmoskove--godovalyy-malysh-pogib-1154718818.html

Двое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб

Годовалый ребенок погиб на пожаре в Подмосковье, еще двоим маленьким детям удалось спастись. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное... РИА Новости Крым, 29.03.2026

2026-03-29T13:30

новости

подмосковье

московская область

происшествия

пожар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154718706_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_052e9d9515bcc332ef305f77f8d582b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Годовалый ребенок погиб на пожаре в Подмосковье, еще двоим маленьким детям удалось спастись. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Селедкоме России по Подмосковью.В экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в квартире, в городе Хотьково. После ликвидации обнаружено тело годовалого ребенка, уточнили специалисты.Находившемся в момент возгорания в квартире двум детям 6 и 9 лет удалось спастись самостоятельно. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожное обращение с огнем.В воскресенье также стало известно, что в Ярославле ночью произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Пострадали три человека, спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные.Также на пожаре в многоэтажке в Севастополе из горящей квартиры эвакуировали женщину и пятерых ее соседей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, подмосковье, московская область, происшествия, пожар