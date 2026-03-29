Двое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб
2026-03-29T13:30
Годовалый малыш погиб на пожаре в Подмосковье – двое детей 6 и 9 лет смогли спастись
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Годовалый ребенок погиб на пожаре в Подмосковье, еще двоим маленьким детям удалось спастись. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Селедкоме России по Подмосковью.
"В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара", – сказано в сообщении.
В экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в квартире, в городе Хотьково. После ликвидации обнаружено тело годовалого ребенка, уточнили специалисты.
Находившемся в момент возгорания в квартире двум детям 6 и 9 лет удалось спастись самостоятельно. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожное обращение с огнем.
"Следователи и криминалисты Подмосковного СК провели осмотра места происшествия, осуществляются допросы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", – добавили в ведомстве.
В воскресенье также стало известно, что в Ярославле ночью произошел пожар
в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Пострадали три человека, спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные.
Также на пожаре в многоэтажке
в Севастополе из горящей квартиры эвакуировали женщину и пятерых ее соседей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте также на РИА Новости Крым: