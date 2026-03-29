Рейтинг@Mail.ru
Двое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260329/dvoe-malenkikh-detey-spaslis-s-pozhara-v-podmoskove--godovalyy-malysh-pogib-1154718818.html
Двое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб
Годовалый ребенок погиб на пожаре в Подмосковье, еще двоим маленьким детям удалось спастись. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное... РИА Новости Крым, 29.03.2026
новости
подмосковье
московская область
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154718706_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_052e9d9515bcc332ef305f77f8d582b7.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154718706_0:240:1920:1680_1920x0_80_0_0_79d4832487ad8a63885a0b0501f68a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, подмосковье, московская область, происшествия, пожар
Годовалый малыш погиб на пожаре в Подмосковье – двое детей 6 и 9 лет смогли спастись

13:30 29.03.2026
 
© СК ПодмосковьяПожар в Подмосковье
Пожар в Подмосковье
© СК Подмосковья
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Годовалый ребенок погиб на пожаре в Подмосковье, еще двоим маленьким детям удалось спастись. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Селедкоме России по Подмосковью.
"В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара", – сказано в сообщении.
В экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в квартире, в городе Хотьково. После ликвидации обнаружено тело годовалого ребенка, уточнили специалисты.
Находившемся в момент возгорания в квартире двум детям 6 и 9 лет удалось спастись самостоятельно. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожное обращение с огнем.
"Следователи и криминалисты Подмосковного СК провели осмотра места происшествия, осуществляются допросы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", – добавили в ведомстве.
В воскресенье также стало известно, что в Ярославле ночью произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Пострадали три человека, спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные.
Также на пожаре в многоэтажке в Севастополе из горящей квартиры эвакуировали женщину и пятерых ее соседей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиПодмосковьеМосковская областьПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
