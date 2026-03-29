"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВО

"Чаклун" – это колдун по-украински. В ВСУ это еще и название разведывательного дрона самолетного типа, который изначально создавался для ведения разведки и... РИА Новости Крым, 29.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. "Чаклун" – это колдун по-украински. В ВСУ это еще и название разведывательного дрона самолетного типа, который изначально создавался для ведения разведки и корректировки огня артиллерии. Но на практике он часто работает как ударный беспилотник, оснащенный для атак взрывчаткой. Дальность полета "колдовской "птицы" составляет до 120 километров, чем пользуются киевские боевики, поражая цели глубоко в тылу.Не так давно "Слон" вернулся с фронта. Теперь он работает смотрителем и экскурсоводом в уникальном музее, посвященном специальной военной операции, который открылся в поселке Перевальное Симферопольского района.Оказаться в штабе батальонаВ музее всего два зала. Переступив порог первого, сразу оказываешься на фронте. На стене с десяток экранов. Слышны фрагменты реальных переговоров, шумят записи с дронов.На столе, что вдоль стены – телефоны, рации, карты местности. Еще трофейные документы украинских военнослужащих. Эти удостоверения личности припечатаны к деревянной столешнице стальным клинком. Сбитые ракеты, макеты автомобилей. Еще в первом зале – шевроны российских военных, их оставляют сами бойцы, заглянув в музей.В этом же зале – флаги России, Крыма, разных подразделений. Есть и знамя батальона "112". Это Отдельный разведывательный батальон Добровольческого корпуса. В нем служил и "Слон", он рассказывает о добровольцах, вышедших из отряда "БАРС-32", которые специализируются на разведке и поражении целей с помощью беспилотников.– Вы тоже были оператором дрона?– Нет. Я был техником. Это немножко разные вещи. Мы выезжали на местность. На все есть 10 минут – включить, запустить и убежать. Вообще, работать на большом разведывательном дроне очень сложно, потому что они много информации о противнике предоставляют, и на дроноводов охотятся. Даже "Хаймерсы" (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS (РСЗО) – ред.) отправляют на них.Родом Максим, он же "Слон", с Донбасса, из Славянска. Знал лично легендарных Моторолу и Воху (Арсен Павлов, создатель и командир 80-го отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта", Владимир Жога, принял командование "Спартой" после гибели Арсена Павлова, герои ДНР – ред.). Владимира Жогу называет своим другом, с которым в 2014 году стоял на баррикадах. Потом оказался в "Спарте". Когда враг прорвался в Курскую область, Максим не смог усидеть дома и ушел на фронт добровольцем. Недавно вернулся. Теперь занимается продажей оборудования для магазинов, кафе, баров, ресторанов, трудится смотрителем в музее СВО. А еще пишет стихи и песни, читает рэп.Хищные "птицы" и "птицы" парящиеНа полу раскинулся наш разведывательный дрон. Его основная часть, крылья и парашют – все отдельно, сложено в большом ящике. У бойцов, которые готовят его к запуску, есть только десять минут, чтобы дотащить этот ящик на точку запуска, все собрать и запустить. Выполнив задачу, "птица" возвращается обратно на парашюте, который находится внутри конструкции и раскрывается сам тогда, когда оператор нажимает нужную кнопку на пульте управления.Мощный двигатель и современная система контроля позволяют работать этому дрону даже в непогоду. Эти беспилотники производит российская компания, которая входит в концерн "Калашников". Этот БПЛА на электродвигателе, не выделяет тепло, что существенно снижает возможность обнаружения дрона противником.Рядом с этой российской "птицей" – украинская "Баба Яга". "Дальность полета этого дрона – 60 километров, она ("Баба Яга" – ред.) работает вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС – ред.). Оператор дрона находится где-то в 15-20 километрах от ЛБС. "Баба Яга" может залетать к нам в тыл, находить наши позиции. Конкретно это – гексакоптер, он может нести шесть мин 82 мм", – объясняет экскурсовод. "Баба Яга" – совсем новенькая, год выпуска 2025-й. На ней надпись: "Громозека". Это так вэсэушники дрон обозвали, уточнят "Слон".Коллекция беспилотников впечатляет – их тут целая армада. От миниатюрных FPV до грозных ударных "Гераней". Вот и одна их них, она парит под потолком в центре второго зала."Герани" регулярно модернизируют. Уже есть и "Герань-3", и "Герань-4", и "Герань-5". В частности, беспилотники начали оснащать 90-килограммовой кумулятивно-осколочно-фугасной зажигательной боевой частью, поясняет смотритель."А это "Пародия" – так называется российский дрон-пустышка. Его назначение – разрядить ПВО противника, чтобы потом налетели дроны боевые и ударили, куда следует. У противника тоже, конечно, есть такие дроны. Вот один из них висит под потолком, сделан из канализационной трубы", – обращает наше внимание "Слон".Серый украинский дрон "Лелека" с желтыми "глазками", рядом "Шукач" – тоже разведывательный и тоже украинский, вот вражеский "Сыч", а вот "Лютый" – украинский дрон-камикадзе большой дальности, разработанный в октябре 2022 года.– Как думаете, почему ВСУ так гордятся своей "Лелекой"? Этот беспилотник чем-то уникален?– Ну не знаю. Это обычный дрон, для фото-видео фиксации. А гордятся, может быть, потому что переводится как "аист", птица.На вооружении российской армии состоит Supercam – многофункциональный беспилотник. С 2024 года применяется в зоне проведения спецопераци, является одним из основных разведывательных беспилотников ВС РФ. Обладает высокой степенью неуязвимости для средств РЭБ. Раскинулся он недалеко от "Лелеки".Благодаря длительности полета до 4,5 часов, а также рабочей высоте до пяти километров Supercam стал основным разведывательным беспилотником ВС РФ.Рядом с современной формой ВСУ – фашистская форма, каски, современных наемников и вермахта. Трофейные шевроны украинских подразделений. Указатели "Суджа", побитые осколками. Фотографии наших бойцов – живых и павших. Коллекция стрелкового оружия стран НАТО. "Слон" уточняет: "Стрелковое оружие у нас не военное. Это аналоги того, с каким оружием приходят наемники".– Стрелковые бои сейчас вообще бывают?– В начале СВО чаще бывали. 70 процентов современной войны – это дроны и артиллерия. Стрелковое оружие сейчас используется очень редко.Музейная тишина вдруг наполняется гомоном. Это на экскурсию приходят школьники. Теперь экскурсия начинается для них. Максим рассказывает детям, что недавно вернулся с фронта, и просит ничего не трогать руками.В музее СВО более двух тысяч экспонатов: экспозиция, которую собирали три года, продолжает пополняться. Вход бесплатный. При желании можно сделать благотворительный взнос, который пойдет на нужды фронта.По словам руководителя крымского филиала госфонда «Защитники Отечества» Владимира Трегуба, в Крыму растет число музеев СВО, чаще всего их открывают при школах и краеведческих музеях.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали на экскурсии для участников проекта «Кадровый резерв операторов БПЛА», увидели трофейные беспилотники ВСУ, а также пообщались с опытным дроноводами и взрывотехниками. Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Народного ополчения может появиться в КрымуКак писать книги об СВО сейчас – ответ историкаСила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО

Ирина Мезенцева

