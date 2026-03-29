Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
2026-03-29T12:43
12:43 29.03.2026 (обновлено: 12:52 29.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, который вместе группой солдат-разведчиков взял в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни в Алма-Ате. Об этом сообщили в генконсульстве России.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 марта на 102-м году жизни в Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны – Василий Иванович Зинченко. Особое место в биографии ветерана занимает участие в Сталинградской битве, ведь именно там он оказался в группе солдат-разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса", – сказано в сообщении.
С началом боевых действий Василий Иванович добровольцем вступил в ряды Красной Армии, был направлен в школу разведчиков, сражался с врагом на различных фронтах Великой Отечественной войны, он освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин.
За проявленные мужество и героизм Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией", перечислили в генеральном консульстве России в Алма-Ате.
"Сотрудники генконсульства запомнят Василия Ивановича как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности, настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине", – добавили в ведомстве.
