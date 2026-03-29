Рейтинг@Mail.ru
Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260329/bral-v-plen-paulyusa-i-shturmoval-berlin-umer-veteran-razvedchik-vasiliy-zinchenko-1154718116.html
Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, который вместе группой солдат-разведчиков взял в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T12:43
2026-03-29T12:52
новости
история
память
великая отечественная война
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154718005_0:0:645:363_1920x0_80_0_0_4fa2ecc9dbb9850aa7f332e33c77c948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, который вместе группой солдат-разведчиков взял в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни в Алма-Ате. Об этом сообщили в генконсульстве России.С началом боевых действий Василий Иванович добровольцем вступил в ряды Красной Армии, был направлен в школу разведчиков, сражался с врагом на различных фронтах Великой Отечественной войны, он освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин.За проявленные мужество и героизм Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией", перечислили в генеральном консульстве России в Алма-Ате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154718005_0:0:645:485_1920x0_80_0_0_22f488412b8f57bfcac5aa0987376109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, история, память, великая отечественная война
Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко

Взявший в плен нацистского генерала Паулюса ветеран Василий Зинченко умер в Алма-Ате

12:43 29.03.2026 (обновлено: 12:52 29.03.2026)
 
© Генконсульство России в Алма-АтеВасилий Зинченко
Василий Зинченко
© Генконсульство России в Алма-Ате
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, который вместе группой солдат-разведчиков взял в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни в Алма-Ате. Об этом сообщили в генконсульстве России.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 марта на 102-м году жизни в Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны – Василий Иванович Зинченко. Особое место в биографии ветерана занимает участие в Сталинградской битве, ведь именно там он оказался в группе солдат-разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса", – сказано в сообщении.

С началом боевых действий Василий Иванович добровольцем вступил в ряды Красной Армии, был направлен в школу разведчиков, сражался с врагом на различных фронтах Великой Отечественной войны, он освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин.
За проявленные мужество и героизм Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией", перечислили в генеральном консульстве России в Алма-Ате.

"Сотрудники генконсульства запомнят Василия Ивановича как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности, настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине", – добавили в ведомстве.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиИсторияПамятьВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
