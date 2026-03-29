https://crimea.ria.ru/20260329/bral-v-plen-paulyusa-i-shturmoval-berlin-umer-veteran-razvedchik-vasiliy-zinchenko-1154718116.html

Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко - РИА Новости Крым, 29.03.2026

Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, который вместе группой солдат-разведчиков взял в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м...

новости

история

память

великая отечественная война

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154718005_0:0:645:363_1920x0_80_0_0_4fa2ecc9dbb9850aa7f332e33c77c948.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, который вместе группой солдат-разведчиков взял в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни в Алма-Ате. Об этом сообщили в генконсульстве России.С началом боевых действий Василий Иванович добровольцем вступил в ряды Красной Армии, был направлен в школу разведчиков, сражался с врагом на различных фронтах Великой Отечественной войны, он освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин.За проявленные мужество и героизм Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией", перечислили в генеральном консульстве России в Алма-Ате.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

