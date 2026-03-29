Более 200 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 19 регионов России
Силы противовоздушной обороны ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 203 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе над Крымом и Черным... РИА Новости Крым, 29.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 203 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом и акваторией Черного моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
07:36 29.03.2026 (обновлено: 07:59 29.03.2026)