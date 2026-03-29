Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

2026-03-29T12:10

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Брусовка в Донецкой Народной Республике.Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Никифоровка в ДНР, Шевяковки и Песчаного в Харьковской области, а также Потаповки в Сумской области и Александровки в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

