Какой сегодня праздник: 29 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. 29 марта Россия поздравляет военных юристов, в Центральноафриканской Республике чествуют национального героя Бартелеми Боганду, а мадагаскарцы вспоминают восстание 1947 года. А еще сегодня день рождения "Кока-колы".Что празднуют в миреВ российской армии - День специалиста юридической службы, профессиональный праздник военных юристов, установленный указом президента в 2006 году. Его отмечают офицеры с юридическим образованием, занимающие должности в органах военной прокуратуры, военных судах и органах военной юстицииВ Центральноафриканской Республике - День Боганды. Бартелеми Боганда был премьер-министром автономной ЦАР в составе Французского сообщества (8 декабря 1958 - 29 марта 1959). В истории республики он известен как крупнейший деятель движения за независимость. День совпадает с датой его смерти.На Мадагаскаре 29 марта отмечается как День памяти героев или День мучеников. Эта дата установлена в память о вооруженном восстании малагийского народа против французских колонизаторов в 1947 году. Восстание было подавлено колониальными властями в 1948 году. Через 10 лет колония получила независимость.Знаменательные событияВ 1848 году Ниагарский водопад в США остановился более чем на 30 часов из-за того, что на реке Ниагара образовались ледяные заторы.В 1886 года полковник Джон Пембертон приготовил сироп из отвара листьев коки, сахара и кофеина. Рецепт стал основой "Кока–Колы".В 1940 году Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок - с тонкой металлической нитью в бумаге.В 1998 году в Лиссабоне открылся мост Васко да Гама протяженностью 17 км. До открытия Крымского моста (19 км) он считался самым протяженным в Европе.Кто родился29 марта 1629 года родился русский царь Алексей Михалович Романов (Тишайший), отец Петра I. Его правление ознаменовано принятием Соборного уложения 1649 года – свода законов для российского общества, началом формирования регулярной армии, защитой отечественной торговли.В 1790 году на свет появился Джон Тайлер - десятый президент США, правивший в 1841-45 гг. Он стал первым президентом, вступившим на пост не по избранию, а как вице-президент после смерти действующего главы Уильяма Гаррисона. Наибольшего успеха Тайлер достиг в международной политике, урегулировав отношения с Великобританией, Китаем, Гавайями.Также 29 марта родились греческий композитор Вангелис, норвежский писатель Ю Несбе, французский актер Кристофер Ламберт, российский певец Владимир Пресняков-младший и другие.

