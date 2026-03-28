Железнодорожный мост рухнул в Дагестане из-за подтоплений: что происходит - РИА Новости Крым, 28.03.2026

Железнодорожный мост обрушился в дагестанском Хасавюрте из-за проливных дождей с подтоплениями, сообщил глава города Корголи Корголиев всвоем Telegram-канале.

2026-03-28T16:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Железнодорожный мост обрушился в дагестанском Хасавюрте из-за проливных дождей с подтоплениями, сообщил глава города Корголи Корголиев всвоем Telegram-канале.Известно, что движение поездов на участке Хасав-Юрт – Кади-Юрт приостановлено. Пострадавших нет.Кроме того, из-за ливней произошло подтопление путей на станции Тарки, движение поездов здесь также приостановлено.В результате в пути следования на станции Махачкала на 2,5 часа задерживается поезд N85 Москва – Дербент. Также отменено движение двух пригородных поездов на участке Махачкала – Дербент, а маршруты следования пяти пригородных поездов Дербент – Махачкала и Дербент – Хасав-Юрт сокращены до станции Манас.Ранее сообщалось, что в Махачкале ввели режим ЧС из-за подтоплений.Сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества.По данным МЧС России, в столице Дагестана подтоплены десятки домов - уровень воды местами достигает полутора метров. Из опасной зоны эвакуированы 83 человека, в том числе трое детей. Кроме того, спасены еще четверо.В "Дагэнерго" сообщили об отключениях света в Махачкале и 14 районах.

