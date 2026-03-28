https://crimea.ria.ru/20260328/zelenskiy-snova-prosit-yadernoe-oruzhie-pochemu-teper-i-kto-ego-dast-1154702117.html

Зеленский снова просит ядерное оружие: почему теперь и кто его даст

2026-03-28T13:39

эксклюзивы риа новости крым

украина

коллективный запад

поставки западного оружия украине

западная помощь украине

мнения

ядерное оружие

владимир зеленский

вадим козюлин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154701963_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6e82e7e23d76e241daa3ed30c10c86b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Очередные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Запад должен предоставить Украине ядерное оружие, сделаны в духе ставшей уже традиционной "криворожской дипломатии" с целью получить максимально серьезные гарантии безопасности. Мнением о том, какие страны могли бы откликнуться на его призыв, с РИА Новости Крым поделились военные эксперты.Владимир Зеленский в комментарии украинским СМИ заявил, что реальная помощь от Запада для Украины должна включить передачу ядерного оружия.Слишком рискованноГлавный научный сотрудник Центра военно-политических исследований и Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин считает, что такие заявления главы киевского режима в первую очередь выглядят как попытка надавить на Запад и добиться от него большей поддержки."Это способ показать, что Украине нужны максимально серьезные гарантии безопасности", – сказал он.Однако такие предложения выходят за рамки существующих международных правил, прежде всего режима нераспространения ядерного оружия, подчеркнул эксперт.В этой связи он делает вывод, что на практике передача Украине ядерного оружия маловероятна, поскольку для самих западных стран это слишком рискованный шаг.Вопрос давно решенМнение о том, что это очередная выходка Зеленского в духе "проси больше, чтобы потом снизить планку" и получить хоть что-то стоящее, разделяет политолог и публицист, ветеран СВО Станислав Смагин.Смагин напомнил, что проблема Украины и ядерного оружия у нее далеко не нова. Когда в начале 1990-х распался Советский Союз, чего хотели далеко не все на Западе, в Европе и США приняли все меры "по осваиванию Восточной Европы, то есть постсоветского пространства", приняв меры безопасности в том числе в отношении Украины, сказал он."То есть меры по денуклеаризации Украины и других стран, где могло быть ядерное оружие, оставшееся от Советского Союза. Потому что оставлять его у Украины – страны, чья политическая элита по уровню политической культуры находится на родоплеменном уровне каких-то африканских стран или микронезийских племен, было недопустимо", - пояснил эксперт. Поэтому Америка приняла все меры, чтобы у Украины ядерного оружия не было, и был подписан Будапештский меморандум, добавил Смагин."То есть ядерное оружие в обмен на гарантии существования Украины", – отметил он.Новый виток тема получила в 2022 году, когда Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пригрозил России созданием так называемой ядерной грязной бомбы, что стало одним из последних катализаторов начала СВО, добавил Смагин."То есть эта проблема длилась и снова актуализировалась на момент СВО. И, резюмируя, можно сказать, что хотя сегодня эскалация мировой ситуации, не только на украинском направлении, понятна и очевидна, она еще ни в целом, ни на украинском участке не дошла до возможности, необходимости и готовности применить ядерное оружие. Но даже если до этого дойдет, Запад применит его сам, не давая Украине. Никто на это не пойдет", – резюмировал Смагин.Другой разговор, что в отличие от Европы, США могли бы закрыть глаза на то, что Украина сама готова создать "грязную" ядерную бомбу, поскольку "Америке в меньшей степени потом пришлось бы нести экологические и экономические издержки от испытаний этой бомбы и ответного удара России, который последовал бы вне всяких сомнений", подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

