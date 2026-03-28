Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в комментарии украинским СМИ заявил, что реальная помощь от Запада для Украины должна включить передачу Киеву ядерного оружия. Глава киевского режима уже не раз говорил, что хочет получить ядерное оружие. В феврале в интервью Sky News он заявил, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.При этом пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР.Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие

08:50 28.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в комментарии украинским СМИ заявил, что реальная помощь от Запада для Украины должна включить передачу Киеву ядерного оружия.
"Нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие", — цитируют СМИ Зеленского.
Глава киевского режима уже не раз говорил, что хочет получить ядерное оружие. В феврале в интервью Sky News он заявил, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.
При этом пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР.
Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.
