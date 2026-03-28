Ядерное оружие для Украины и наводнение в Дагестане – главное за день - РИА Новости Крым, 28.03.2026

Правительство России выделило дополнительно более 300 млн рублей Курской и Белгородской области для оказания помощи жителям, пострадавшим от агрессии ВСУ.

2026-03-28T21:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительно более 300 млн рублей Курской и Белгородской области для оказания помощи жителям, пострадавшим от агрессии ВСУ. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Запад должен предоставить Украине ядерное оружие и вступление в НАТО. В Дагестане из-за наводнений затопило дома и машины, рухнул железнодорожный мост, остановлено движение поездов, людей эвакуируют – введен режим повышенной готовности. Суд Сочи арестовал вице-мэра города по подозрению в махинациях с землей по договоренности с бизнесменами на 400 миллионов рублей. В Севастопольской детской школе искусств после стажировки воспитанников в Москве введут две новые дисциплины по примеру "Табакерки" – фехтование и степ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский требует у Запада "ядерку" и НАТОВладимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Monde, что реальная помощь от Запада для Украины должна включить передачу Киеву ядерного оружия и гарантии вступления в НАТО."Нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие", заявил Зеленский, его процитировали украинские СМИ.Мнением о том, почему эти требования звучат сейчас и какие страны могут откликнуться на зов Киева, с РИА Новости Крым поделились военные эксперты. В частности, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований и Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.Также ветеран СВО, политолог и публицист Станислав Смагин поделился своим видением того, почему глава украинского режима позволяет себе требовать у Запада вызывающе нагло.В помощь приграничным регионам РФПравительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям регионов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Деньги направят из резервного фонда. 300 миллионов получит Белгородская область, еще 40 – Курская, в том числе для помощи российским гражданам и украинским беженцем, вынужденно покинувшим свое жилье.Соответствующие распоряжения уже подписаны.В Дагестане наводнение и эвакуируют людейВ Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за наводнений, в Махачкале объявлен режим ЧС.В субботу, 28 марта, стало известно, что на регион обрушились мощные ливни, после которых затопило дома и дороги, обрушился железнодорожный мост.Из пострадавших домов эвакуировали людей, а с подтопленных трасс – автомобили, на некоторых станциях приостановили движение поездов. Сотни тысяч людей остались без света из-за аварий на сетях.Вице-мер Сочи арестованЦентральный районный суд Сочи арестовал заместителя главы города Евгения Горобца, которого подозревают в махинациях с землей на 400 миллионов рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В материалах суда отмечается, что речь идет о договоренностях чиновника о передаче бизнесу без торгов курортной земли в аренду с правом дальнейшего ее приобретения в собственность.Горобец до 25 мая останется под стражей.В Севастополе в школе искусств будет фехтованиеВ Севастопольской детской школе искусств начнут преподавать фехтование и степ по примеру легендарной "Табакерки" – Московской театральной школы Олега Табакова, где благодаря дружбе с худруком Владимиром Машковым смогли постажироваться севастопольские ребята. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Забираем этот опыт с собой. Уже в следующем учебном году планируем включить фехтование и степ в программу нашей Севастопольской школы искусств", – пообещал Развожаев", – сообщил глава города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

