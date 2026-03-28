Взрыв в Севастополе и страшная смерть на заводе в Джанкое – топ недели
2026-03-28T18:10
18:10 28.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Взрыв в многоэтажке в Севастополе. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о желании заключить сделку с Москвой. Гибель сотрудницы на молокозаводе в Джанкое. Уход из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимира Мельникова. Вероятность возвратных заморозков в Крыму.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Взрыв в Севастополе

В ночь на вторник в Севастополе прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали, позже на месте трагедии обнаружили останки ее 20 летнего сына. В больницы попали 12 севастопольцев, среди них — трое детей. Пострадали более 100 квартир. Людей эвакуировали. Специалисты провели обследование – версия взрыва бытового газа была официально исключена.
Расследование дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Как выяснили следователи, эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В связи с этой ситуацией в городе ввели режим ЧС регионального характера.
26 марта все разбитые окна в доме затянули пленкой, волонтеры помогли собрать мусор в квартире, свет и вода тоже есть, но домой пока возвращаются не все. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пятиэтажку, где произошел взрыв, будут восстанавливать.

Атаки ВСУ

На этой неделе ВСУ продолжали попытки атаковать Крым, Севастополь и другие регионы России. В частности, вражеские дроны летели на Москву и Ленинградскую область. Массированный налет беспилотников ВСУ отражали в Ленобласти 23 марта. Ночью 24 марта и днем 25 числа над регионом сбили 56 вражеских дронов. В Усть-Луге произошел пожар в порту, в Выборге повреждена кровля жилого дома.

Заявление Зеленского

Генсек НАТО Марк Рютте на этой неделе в интервью телеканалу CBS News заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией. Зеленский мог заявить о готовности заключить сделку с Россией только в рамках очередной провокации, чтобы потом обвинить Москву в нежелании вести переговоры, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Страшная смерть на молокозаводе

На молокозаводе в Джанкое погибла сотрудница предприятия – ее затянуло в оборудование. Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, трагедия произошла, когда женщина мыла барабан для отжима творога. По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.

Уход из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС"

24 марта замначальника по поисково-спасательной работе учреждения "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников умер в возрасте 56 лет. Мельников на протяжении 12 лет руководил Контрольно-спасательной службой Крыма, принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Он стоял у истоков создания государственного казенного учреждения Республики Крым "КРЫМ-СПАС", являясь бессменным заместителем начальника учреждения с 2014 года.

Вероятность заморозков в Крыму

Возвратные заморозки в Крыму этой весной возможны, но маловероятны, заявил на этой неделе ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его прогнозу, до конца месяца на юге России сохранится устойчивая плюсовая температура. Апрель также ожидается без минусовых температур, на 0,5-1 градус выше климатической нормы.
