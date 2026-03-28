https://crimea.ria.ru/20260328/vse-plokhie--dayte-nato-pochemu-zelenskiy-pozvolyaet-sebe-trebovat-u-zapada-1154704241.html

Все плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада

2026-03-28T16:14

станислав смагин

политика

эксклюзивы риа новости крым

сша

дональд трамп

новости

нато

владимир зеленский

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153647991_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_685aedb4215f4123646af98d980c7087.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Глава киевского режима как яркий представитель украинской политической культуры, сформировавшейся после распада СССР - противоречивой и наглой, позволяет себе оскорблять представителей стран Запада и одновременно попрошайничать у них, поскольку знает консолидированные устремления противников могущества России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал ветеран СВО, политолог и публицист Станислав Смагин.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французскому изданию заявил, что от Запада требуется, чтобы он не только предоставил Украине ядерное оружие, но и членство в НАТО. По его словам, обе эти опции вполне могут существовать одновременно. И заявил, что больше не хочет публично говорить о том, какой видит победу Украины, как и обсуждать предложенные США гарантии в обмен на оставление ВСУ Донбасса.По мнению Смагина, такие требования вполне укладываются в определенную логику в рамках всей парадигмы украинской политической культуры. По словам эксперта, она построена на взаимоисключающих параграфах, выстроилась задолго до Зеленского, а с ним буквально расцвела.Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство ЗеленскогоЭтим, по его словам, объясняется и то, что Зеленский вместе с ядерным оружием требует и членство Украины в НАТО, хотя о невозможности этого сценария аргументированно говорилось в том числе в Европе и неоднократно."Но европейцы и американцы знают его, как облупленного, и просто им пользуются, потому что он выгоден. Логику Зеленского они давно изучили и относятся к ней как к некой данности", – заметил Смагин.Сам же Зеленский не сбавляет оборотов, а наоборот, усиливает давление на "партнеров", хорошо понимая, что "при общем консенсусе Запад рассматривает, что Россия не должна выйти победителем" из конфликта на Украине.Это можно сказать как о Европе, так и о США, в том числе при администрации президента Дональда Трампа считает Смагин."Администрация Трампа милитаристски настроена, и я не испытываю никаких иллюзий насчет духа Анкориджа. Это не более чем дипломатическая торгашеская форма каких-то затягиваний в отношениях, чтобы потом сделать что-то нехорошее, как это мы видим с Ираном, который тоже опутали паутиной переговоров, а потом - известно что произошло", – считает Смагин.Он также отметил, что не иронизирует, как некоторые эксперты и СМИ, относительно слов Трампа, что у Америки якобы есть религиозная мотивация воевать с Ираном."Сам Трамп говорит, что у него "господня воля" на эти действия. В его команде такие есть люди, религиозные мотивы. Я не иронизирую. Религиозная мотивация всегда была одной из самых сильных и идеалистических, какой бы это ни была религия, и как бы к ней ни относись. Люди религиозно мотивированные всегда идут до конца", – прокомментировал эксперт.Ранее Станислав Смагин, а также главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований и Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин оценили возможность того, что Запад все же передаст Украине ядерное вооружение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада Что получит Россия и чего лишатся США из-за авантюры Трампа в ИранеИран – щит для России на Ближнем Востоке

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

