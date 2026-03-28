Все плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада
2026-03-28T16:14
станислав смагин
Зеленский наглеет из-за понимания стремлений Запада в отношении России – политолог
16:14 28.03.2026 (обновлено: 16:46 28.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Глава киевского режима как яркий представитель украинской политической культуры, сформировавшейся после распада СССР - противоречивой и наглой, позволяет себе оскорблять представителей стран Запада и одновременно попрошайничать у них, поскольку знает консолидированные устремления противников могущества России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал ветеран СВО, политолог и публицист Станислав Смагин.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французскому изданию заявил, что от Запада требуется, чтобы он не только предоставил Украине ядерное оружие, но и членство в НАТО. По его словам, обе эти опции вполне могут существовать одновременно. И заявил, что больше не хочет публично говорить о том, какой видит победу Украины, как и обсуждать предложенные США гарантии в обмен на оставление ВСУ Донбасса.
По мнению Смагина, такие требования вполне укладываются в определенную логику в рамках всей парадигмы украинской политической культуры. По словам эксперта, она построена на взаимоисключающих параграфах, выстроилась задолго до Зеленского, а с ним буквально расцвела.
"То есть они обращаются к контрагенту, и, с одной стороны, ему хамят, а с другой, что-то требуют или озвучивают просьбы. "Проклятый москаль, отвали от меня и дай мне 500 млрд" – раньше, после распада СССР в 1990-е это было обращено к России, теперь еще и к Европе и США. Появилось удачное выражение "криворожская дипломатическая школа" – вот это она, яркое ее проявление", – прокомментировал Смагин.
Этим, по его словам, объясняется и то, что Зеленский вместе с ядерным оружием требует и членство Украины в НАТО, хотя о невозможности этого сценария аргументированно говорилось в том числе в Европе и неоднократно.
"Но европейцы и американцы знают его, как облупленного, и просто им пользуются, потому что он выгоден. Логику Зеленского они давно изучили и относятся к ней как к некой данности", – заметил Смагин.
Сам же Зеленский не сбавляет оборотов, а наоборот, усиливает давление на "партнеров", хорошо понимая, что "при общем консенсусе Запад рассматривает, что Россия не должна выйти победителем" из конфликта на Украине.
"У разных элит Запада разные варианты поражения России. Это или решительное поражение, или, скажем так, стремление просто максимально ослабить Россию, а потом дать ей возможность заморозить ситуацию по линии боевого соприкосновения. Но в целом Запад един в своих стремлениях", – сказал политолог.
Это можно сказать как о Европе, так и о США, в том числе при администрации президента Дональда Трампа считает Смагин.
"Администрация Трампа милитаристски настроена, и я не испытываю никаких иллюзий насчет духа Анкориджа. Это не более чем дипломатическая торгашеская форма каких-то затягиваний в отношениях, чтобы потом сделать что-то нехорошее, как это мы видим с Ираном, который тоже опутали паутиной переговоров, а потом - известно что произошло", – считает Смагин.
Он также отметил, что не иронизирует, как некоторые эксперты и СМИ, относительно слов Трампа, что у Америки якобы есть религиозная мотивация воевать с Ираном.
"Сам Трамп говорит, что у него "господня воля" на эти действия. В его команде такие есть люди, религиозные мотивы. Я не иронизирую. Религиозная мотивация всегда была одной из самых сильных и идеалистических, какой бы это ни была религия, и как бы к ней ни относись. Люди религиозно мотивированные всегда идут до конца", – прокомментировал эксперт.
Ранее Станислав Смагин, а также главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований и Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин оценили
возможность того, что Запад все же передаст Украине ядерное вооружение.
