Будут ли призывников привлекать для участия в СВО - ответ Генштаба
Будут ли призывников привлекать для участия в СВО - ответ Генштаба

Военнослужащих по призыву не будут привлекать для участия в спецоперации - Генштаб

12:00 28.03.2026 (обновлено: 12:09 28.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Россияне, которые будут призваны на военную службу, для участия в спецоперации на Украине привлекаться не будут. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.
Он добавил, что добровольцы, которые прошли службу в ДНР и ЛНР, освобождаются от призыва на военную службу.

"Еще одной особенностью является то, что теперь граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва на военную службу", - уточнил Цимлянский.

При этом на время пребывания в указанных добровольческих формированиях гражданам предоставляется отсрочка от призыва , добавил вице-адмирал.
