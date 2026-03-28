Вещественный рассказ о Крыме: планы географического общества на 2026 год

Крымское отделение Русского географического общества (РГО) развивает и популяризирует географию региона. Так, по словам председателя отделения РГО в Республике... РИА Новости Крым, 28.03.2026

2026-03-28T19:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Крымское отделение Русского географического общества (РГО) развивает и популяризирует географию региона. Так, по словам председателя отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадия Самохина, в прошлом году отделение осуществило около 170 мероприятий, а в этом - запланировано около 200. Об этом он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"."Всегда важно рассказывать о наших планах и делать такое резюме, что было в прошлом году, чтобы мы видели, что произошло, в динамике", - отметил он.Спикер подчеркнул, что РГО в Крыму активно привлекает к изучению географии не только специалистов и профессионалов, но и молодежь.Он также добавил, что в деятельности РГО есть проекты, которые реализуются из года в год."Например, в прошлом году мы начали проект "Сто неизвестных фактов о Новороссии". Поставили уличные билборды, уличные плакаты. Вначале они были в Феодосии, два или три месяца, потом в Симферополе несколько месяцев, сейчас переехали в Керчь. То есть переезжающая такая выставка. Следующая будет в Евпатории", - поделился гость эфира.Сейчас, по информации Геннадия Самохина, ведется разработка необычных информационных стендов совместно с министерством туризма Республики Крым.При поддержке крымского отделения РГО будет осуществляться школьный проект "Поделись своим морем"."Тридцать восьмая школа Симферополя выступила с инициативой, чтобы все школы, которые находятся в различных регионах России возле морей собирали информацию о пляжах, о побережье, о морях. По единому образцу делали анализ пляжного материала, гальки, песка, и химический анализ воды. Все это соберется в едином центре в Крыму, проанализируется, и получится такая большая-большая семья приморских школ", - разъяснил он.Одним из важных направлений деятельности Русского географического общества, является экспедиционная часть, добавил ученый.На этот год отделением запланирована совместная с Федеральным Русским географическим обществом экспедиция по маякам Приазовья."У нас пару лет назад была экспедиция по Приазовью по выявлению туристско-рекреационного потенциала, очень большая, массивная экспедиция, именно научная. А сейчас продолжение этой экспедиции — рассказ о маяках", - уточнил географ.Геннадий Самохин заключил, что география является мировоззренческой наукой."Для россиян - литература, язык, история и география. И, если во многих странах, условно, в Люксембурге или в Бельгии, можно на велосипеде проехать всю страну за день, то у нас такого нет. Если ты не знаешь географии, ты не станешь россиянином. Поэтому очень важно, чтобы мы знали географию и своей страны, и мира. То есть самая большая страна в мире, естественно, это мы, и мы должны знать, без географии не получается. Главное рассказывать о себе, о регионах. Наша географичность создает наше мировоззрение", - подчеркнул он.

