В Севастопольской школе искусств будут преподавать фехтование и степ

В Севастопольской детской Школе искусств начнут преподавать фехтование и степ по примеру легендарной "Табакерки" – Московской театральной школы Олега Табакова... РИА Новости Крым, 28.03.2026

2026-03-28T18:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастопольской детской Школе искусств начнут преподавать фехтование и степ по примеру легендарной "Табакерки" – Московской театральной школы Олега Табакова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, 20 воспитанников Севастопольской школы искусств из отделения "Искусство театра" получили возможность пройти стажировку в Москве в легендарной "Табакерке", которой руководит сейчас народный артист РФ Владимир Машков.В течение трех дней севастопольские ребята интенсивно погружались в профессию в столице, причем помимо актерского мастерства, осваивали фехтование и степ, которые не преподают им в театральной школе в Севастополе, отметил глава города.Накануне, 27 марта, в Международный день театра, Владимир Машков открыл в Москве церемонию вручения специальных премий "Золотой маски" за вклад в развитие и поддержку театрального искусства, лауреатами стали 14 человек и организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наследники запрещают ставить в РФ пьесы своих предков: что ответил Путин Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова

