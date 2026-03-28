В Севастопольской школе искусств будут преподавать фехтование и степ - РИА Новости Крым, 28.03.2026
В Севастопольской школе искусств будут преподавать фехтование и степ
В Севастопольской детской Школе искусств начнут преподавать фехтование и степ по примеру легендарной "Табакерки" – Московской театральной школы Олега Табакова... РИА Новости Крым, 28.03.2026
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваШкола искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастопольской детской Школе искусств начнут преподавать фехтование и степ по примеру легендарной "Табакерки" – Московской театральной школы Олега Табакова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, 20 воспитанников Севастопольской школы искусств из отделения "Искусство театра" получили возможность пройти стажировку в Москве в легендарной "Табакерке", которой руководит сейчас народный артист РФ Владимир Машков.

"Эта поездка - не случайность, а результат большой дружбы. Напомню, что Владимир Львович Машков взял личное шефство над нашей Школой искусств... Благодаря этому у севастопольских детей появилась уникальная возможность учиться у признанных профессионалов мирового уровня", – сообщил Развожаев.

В течение трех дней севастопольские ребята интенсивно погружались в профессию в столице, причем помимо актерского мастерства, осваивали фехтование и степ, которые не преподают им в театральной школе в Севастополе, отметил глава города.
"Скажу сразу: мы не просто посмотрели, как это делают в Москве. Мы забираем этот опыт с собой. Уже в следующем учебном году планируем включить фехтование и степ в программу нашей Севастопольской школы искусств", – пообещал Развожаев.
Накануне, 27 марта, в Международный день театра, Владимир Машков открыл в Москве церемонию вручения специальных премий "Золотой маски" за вклад в развитие и поддержку театрального искусства, лауреатами стали 14 человек и организаций.
