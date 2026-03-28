В Махачкале ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 28.03.2026
В Махачкале ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за последствий дождей, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.03.2026
В Махачкале ввели режим ЧС из-за подтоплений

12:18 28.03.2026 (обновлено: 12:22 28.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за последствий дождей, сообщили в администрации города.
"В Махачкале введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям", – говорится в сообщении.
Глава города Хасавюрт Корголи Корголиев сообщил об обрушении железнодорожного моста.
"В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку. В районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Корголиева.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества.
По данным МЧС России, в столице Дагестана подтоплены десятки домов - уровень воды местами достигает полутора метров. Из опасной зоны эвакуированы 83 человека, в том числе трое детей. Кроме того, спасены еще четверо.
"Дагэнерго" сообщает об отключениях света фиксируют в Махачкале и 14 районах.
