В Махачкале ввели режим ЧС
В Махачкале ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 28.03.2026
В Махачкале ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за последствий дождей, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T12:18
2026-03-28T12:18
2026-03-28T12:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за последствий дождей, сообщили в администрации города.Глава города Хасавюрт Корголи Корголиев сообщил об обрушении железнодорожного моста.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества. По данным МЧС России, в столице Дагестана подтоплены десятки домов - уровень воды местами достигает полутора метров. Из опасной зоны эвакуированы 83 человека, в том числе трое детей. Кроме того, спасены еще четверо."Дагэнерго" сообщает об отключениях света фиксируют в Махачкале и 14 районах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
махачкала
дагестан
махачкала, дагестан, стихия, погода, режим чс, новости
В Махачкале ввели режим ЧС
В Махачкале ввели режим ЧС из-за подтоплений
12:18 28.03.2026 (обновлено: 12:22 28.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за последствий дождей, сообщили в администрации города.
"В Махачкале введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям", – говорится в сообщении.
Глава города Хасавюрт Корголи Корголиев сообщил об обрушении железнодорожного моста.
"В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку. В районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Корголиева.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сильные ливни подтопили
жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества.
По данным МЧС России, в столице Дагестана подтоплены десятки домов - уровень воды местами достигает полутора метров. Из опасной зоны эвакуированы 83 человека, в том числе трое детей. Кроме того, спасены еще четверо.
"Дагэнерго" сообщает об отключениях света фиксируют в Махачкале и 14 районах.
