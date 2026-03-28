В Махачкале ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за последствий дождей, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.03.2026

2026-03-28T12:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за последствий дождей, сообщили в администрации города.Глава города Хасавюрт Корголи Корголиев сообщил об обрушении железнодорожного моста.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества. По данным МЧС России, в столице Дагестана подтоплены десятки домов - уровень воды местами достигает полутора метров. Из опасной зоны эвакуированы 83 человека, в том числе трое детей. Кроме того, спасены еще четверо."Дагэнерго" сообщает об отключениях света фиксируют в Махачкале и 14 районах.

махачкала, дагестан, стихия, погода, режим чс, новости