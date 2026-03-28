В Крыму предложили альтернативу уехавшим из России исполнителям
12:51 28.03.2026 (обновлено: 12:52 28.03.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. России необходимо искать новые таланты на замену уехавшим из страны иноагентам. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
В качестве примера такой работы он привел запущенный в республике смотр-конкурс любительского искусства "Ступени мастерства" "Крым — территория единства!".
"Принципиально не слушаю творчество тех артистов-иноагентов. Это предатели, творчество которых мне претит... Они сделали свой выбор. Какой моральный облик этих людей, если они долгие годы зарабатывали в России, сделали себе имя благодаря России, а потом помахали ей ручкой", - цитирует главу парламента РИА Новости.
В сентябре Константинов сообщил, что законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Она была единогласно поддержана. Суть инициативы – в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование в культурной сфере произведений, авторство или права на которые принадлежат иноагентам.
В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.
Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.
