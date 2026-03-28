В Крыму предложили альтернативу уехавшим из России исполнителям

2026-03-28T12:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. России необходимо искать новые таланты на замену уехавшим из страны иноагентам. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.В качестве примера такой работы он привел запущенный в республике смотр-конкурс любительского искусства "Ступени мастерства" "Крым — территория единства!".В сентябре Константинов сообщил, что законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Она была единогласно поддержана. Суть инициативы – в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование в культурной сфере произведений, авторство или права на которые принадлежат иноагентам.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

