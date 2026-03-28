В Крыму предложили альтернативу уехавшим из России исполнителям - РИА Новости Крым, 28.03.2026
В Крыму предложили альтернативу уехавшим из России исполнителям
В Крыму предложили альтернативу уехавшим из России исполнителям - РИА Новости Крым, 28.03.2026
В Крыму предложили альтернативу уехавшим из России исполнителям
России необходимо искать новые таланты на замену уехавшим из страны иноагентам. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир... РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T12:51
2026-03-28T12:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. России необходимо искать новые таланты на замену уехавшим из страны иноагентам. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.В качестве примера такой работы он привел запущенный в республике смотр-конкурс любительского искусства "Ступени мастерства" "Крым — территория единства!".В сентябре Константинов сообщил, что законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Она была единогласно поддержана. Суть инициативы – в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование в культурной сфере произведений, авторство или права на которые принадлежат иноагентам.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовная ответственность вводится в России для иноагентовИноагентов в России лишили налоговых льготВ России ужесточили наказания для иноагентов
крым, владимир константинов, иноагенты, музыка, культура, искусство , новости крыма
В Крыму предложили альтернативу уехавшим из России исполнителям

12:51 28.03.2026 (обновлено: 12:52 28.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. России необходимо искать новые таланты на замену уехавшим из страны иноагентам. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
В качестве примера такой работы он привел запущенный в республике смотр-конкурс любительского искусства "Ступени мастерства" "Крым — территория единства!".

"Принципиально не слушаю творчество тех артистов-иноагентов. Это предатели, творчество которых мне претит... Они сделали свой выбор. Какой моральный облик этих людей, если они долгие годы зарабатывали в России, сделали себе имя благодаря России, а потом помахали ей ручкой", - цитирует главу парламента РИА Новости.

В сентябре Константинов сообщил, что законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Она была единогласно поддержана. Суть инициативы – в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование в культурной сфере произведений, авторство или права на которые принадлежат иноагентам.
В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.
Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.
КрымВладимир КонстантиновИноагентыМузыкаКультураИскусствоНовости Крыма
 
