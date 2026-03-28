В Черном море уничтожен автономный подводный аппарат ВСУ
2026-03-28T13:22
13:22 28.03.2026 (обновлено: 13:37 28.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Черноморский флот России уничтожил в Черном море украинский автономный подводный аппарат.
"Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 385 беспилотников, добавили в оборонном ведомстве.
Также были поражены объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
