Университет Севастополя в лидерах в России по трудоустройству выпускников

Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости Крым, 28.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.Ректор СевГУ Владимир Нечаев отметил, что востребованность выпускников на рынке труда в России является главным индикатором качества образования, и тот факт, что севастопольский университет занял лидирующие позиции в рейтинге трудоустройства, особенно значим в контексте реализации национального проекта "Кадры".С новыми достижениями университет города федерального значения поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, обратив внимание на то, что рейтинги, которые составляются по итогам оценивания работы вузов, отражают реальные результаты. То есть то, сколько выпускников находят работу и какой уровень зарплаты получают спустя два года после окончания учебы.Национальные рейтинги трудоустройства выпускников рассчитываются по поручению президента России с 2025 года и являются частью национального проекта "Кадры". Позиция учебного заведения определяется на основе двух равнозначных показателей: доли трудоустроенных выпускников через 2 года после выпуска и их медианной заработной платы на второй год работы. Данные поступают из Рособрнадзора и Социального фонда России.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

