Университет Севастополя в лидерах в России по трудоустройству выпускников - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Университет Севастополя в лидерах в России по трудоустройству выпускников
Университет Севастополя в лидерах в России по трудоустройству выпускников - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Университет Севастополя в лидерах в России по трудоустройству выпускников
Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T15:32
2026-03-28T15:32
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
высшее образование
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.Ректор СевГУ Владимир Нечаев отметил, что востребованность выпускников на рынке труда в России является главным индикатором качества образования, и тот факт, что севастопольский университет занял лидирующие позиции в рейтинге трудоустройства, особенно значим в контексте реализации национального проекта "Кадры".С новыми достижениями университет города федерального значения поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, обратив внимание на то, что рейтинги, которые составляются по итогам оценивания работы вузов, отражают реальные результаты. То есть то, сколько выпускников находят работу и какой уровень зарплаты получают спустя два года после окончания учебы.Национальные рейтинги трудоустройства выпускников рассчитываются по поручению президента России с 2025 года и являются частью национального проекта "Кадры". Позиция учебного заведения определяется на основе двух равнозначных показателей: доли трудоустроенных выпускников через 2 года после выпуска и их медианной заработной платы на второй год работы. Данные поступают из Рособрнадзора и Социального фонда России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестата Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму 7,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
севастополь
севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, высшее образование, новости севастополя
Университет Севастополя в лидерах в России по трудоустройству выпускников

Университет Севастополя стал лидером в национальных рейтингах трудоустройства выпускников.

15:32 28.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"Университет занял первое место по направлению "Техника и технологии строительства", а также первое место по направлению "Политические науки и регионоведение" среди выпускников бакалавриата и специалитета с малой численностью", – сказано в сообщении.
Ректор СевГУ Владимир Нечаев отметил, что востребованность выпускников на рынке труда в России является главным индикатором качества образования, и тот факт, что севастопольский университет занял лидирующие позиции в рейтинге трудоустройства, особенно значим в контексте реализации национального проекта "Кадры".
"Для университета важно не просто давать фундаментальные и прикладные знания, но и гарантировать студентам успешный старт в профессию", – подчеркнул Нечаев.
С новыми достижениями университет города федерального значения поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, обратив внимание на то, что рейтинги, которые составляются по итогам оценивания работы вузов, отражают реальные результаты. То есть то, сколько выпускников находят работу и какой уровень зарплаты получают спустя два года после окончания учебы.
"Это важный показатель: значит, наши ребята востребованы, а образование в Севастополе дает не только знания, но и уверенный старт в профессии. Продолжаем развивать систему образования и создавать возможности для молодежи", – написал Развожаев в своем канале в Max.
Национальные рейтинги трудоустройства выпускников рассчитываются по поручению президента России с 2025 года и являются частью национального проекта "Кадры". Позиция учебного заведения определяется на основе двух равнозначных показателей: доли трудоустроенных выпускников через 2 года после выпуска и их медианной заработной платы на второй год работы. Данные поступают из Рособрнадзора и Социального фонда России.
СевастопольСевастопольский государственный университет (СевГУ)Михаил РазвожаевОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеНовости Севастополя
 
