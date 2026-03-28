Стрельба вдоль всего побережья – что происходит в Севастополе

2026-03-28T09:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Неоднократные взрывы и стрельба будут слышны в Севастополе до позднего вечера субботы. Это связано с учениями военных, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, до 23:00 флот будет тренироваться уничтожать подводные диверсионные силы и средства в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

