Стрельба вдоль всего побережья – что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Стрельба вдоль всего побережья – что происходит в Севастополе
Стрельба вдоль всего побережья – что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Стрельба вдоль всего побережья – что происходит в Севастополе
Неоднократные взрывы и стрельба будут слышны в Севастополе до позднего вечера субботы. Это связано с учениями военных, предупредил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T09:24
2026-03-28T09:24
севастополь
учения
армия и флот
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Неоднократные взрывы и стрельба будут слышны в Севастополе до позднего вечера субботы. Это связано с учениями военных, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, до 23:00 флот будет тренироваться уничтожать подводные диверсионные силы и средства в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым
Стрельба вдоль всего побережья – что происходит в Севастополе

В Севастополе военные до ночи тренируются уничтожать диверсантов - будут слышны взрывы

09:24 28.03.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил флота. Архивное фото
Учения сил флота. Архивное фото
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Неоднократные взрывы и стрельба будут слышны в Севастополе до позднего вечера субботы. Это связано с учениями военных, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его данным, до 23:00 флот будет тренироваться уничтожать подводные диверсионные силы и средства в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.
"Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы", - акцентировал губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
СевастопольУченияАрмия и флотМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяКрым
 
