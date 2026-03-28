Сколько дорог в Севастополе приведены в нормативное состояние - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Сколько дорог в Севастополе приведены в нормативное состояние
В Севастополе в нормативном состоянии сегодня 80% дорог, но число объектов, которые стоят на учете, продолжает расти. Об этом в прямом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 28.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в нормативном состоянии сегодня 80% дорог, но число объектов, которые стоят на учете, продолжает расти. Об этом в прямом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Нам есть чем гордиться: в Севастополе по тем дорогам, которые стоят на учете – более 80% в нормативном состоянии. Но мы, даже понимая, что показатель снижается, постоянно добавляем новые объекты, когда их выявляем. В том числе и в садовых товариществах, потому что понимаем, что эти дороги де-факто уже стали частью городской сети", – сказал Развожаев в эфире правительственного телеканала.
Он подчеркнул, что забота о том, чтобы проезды внутри СНТ были приведены в должный вид, по закону лежит на собственниках участков. Однако город по договоренности с правлением и пайщиками товарищества готов брать на себя это бремя, если дороги в границах таких территорий становятся транзитными социально значимыми артериями.
"Даже такие дороги мы тоже берем, договариваемся... Они передаются на баланс города, и мы их, конечно, приводим в порядок", – сказал Развожаев.
Ранее глава города рассказывал, какие дорожные проекты в Севастополе запланированы 2026 году к старту, какие будут завершены, а где в исполнении работ есть проблемы и как их решают.
