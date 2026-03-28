Сколько дорог в Севастополе приведены в нормативное состояние

В Севастополе в нормативном состоянии сегодня 80% дорог, но число объектов, которые стоят на учете, продолжает расти. Об этом в прямом сообщил губернатор города

2026-03-28T07:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в нормативном состоянии сегодня 80% дорог, но число объектов, которые стоят на учете, продолжает расти. Об этом в прямом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что забота о том, чтобы проезды внутри СНТ были приведены в должный вид, по закону лежит на собственниках участков. Однако город по договоренности с правлением и пайщиками товарищества готов брать на себя это бремя, если дороги в границах таких территорий становятся транзитными социально значимыми артериями."Даже такие дороги мы тоже берем, договариваемся... Они передаются на баланс города, и мы их, конечно, приводим в порядок", – сказал Развожаев.Ранее глава города рассказывал, какие дорожные проекты в Севастополе запланированы 2026 году к старту, какие будут завершены, а где в исполнении работ есть проблемы и как их решают.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом годуВ Симферополе отремонтируют ряд улиц - мэр Первый этап дороги к Судаку готов на 78% - минтранс РК

