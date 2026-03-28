Семья с детьми попала под удар дрона в Запорожской области - мать погибла

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми. В результате удара погибла мать и ранен один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Инцидент произошел в селе Бурчак в субботу.Отец семейства и трехлетний ребенок находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятилетний малыш не получил ранений."Это не удар по военным объектам, это целенаправленное убийство мирных людей — атакована семья с двумя малышами. Семье будет оказана вся необходимая помощь", - добавил Балицкий.Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о гибели ребенка при ударе беспилотников ВСУ. По его данным, пострадали еще трое взрослых. В регионе повреждены жилые дома и инфраструктура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

