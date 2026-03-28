Семья с детьми попала под удар дрона в Запорожской области - мать погибла - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Семья с детьми попала под удар дрона в Запорожской области - мать погибла
Семья с детьми попала под удар дрона в Запорожской области - мать погибла
2026-03-28T13:55
2026-03-28T13:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми. В результате удара погибла мать и ранен один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Инцидент произошел в селе Бурчак в субботу.Отец семейства и трехлетний ребенок находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятилетний малыш не получил ранений."Это не удар по военным объектам, это целенаправленное убийство мирных людей — атакована семья с двумя малышами. Семье будет оказана вся необходимая помощь", - добавил Балицкий.Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о гибели ребенка при ударе беспилотников ВСУ. По его данным, пострадали еще трое взрослых. В регионе повреждены жилые дома и инфраструктура.
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину – ранены дети и погибла мать

13:55 28.03.2026 (обновлено: 13:56 28.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми. В результате удара погибла мать и ранен один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Инцидент произошел в селе Бурчак в субботу.
"В машине находились двое взрослых — мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их двое детей 2020 и 2022 года рождения. От полученных ранений, несовместимых с жизнью, женщина скончалась", - написал он в Telegram.
Отец семейства и трехлетний ребенок находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятилетний малыш не получил ранений.
"Это не удар по военным объектам, это целенаправленное убийство мирных людей — атакована семья с двумя малышами. Семье будет оказана вся необходимая помощь", - добавил Балицкий.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о гибели ребенка при ударе беспилотников ВСУ. По его данным, пострадали еще трое взрослых. В регионе повреждены жилые дома и инфраструктура.
