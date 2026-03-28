https://crimea.ria.ru/20260328/semi-uchastnikov-svo-iz-sevastopolya-pozhalovalis-na-zhile--zavedeno-delo--1154706629.html

Семьи участников СВО из Севастополя пожаловались на жилье – заведено дело

2026-03-28T16:41

ск рф (следственный комитет российской федерации)

севастополь

новости сво

герои сво

участники сво

новости севастополя

жилье

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122941851_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_7915a348bd0c7fc9fe96c36476e89c14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На чиновника Минобороны в Крыму завели уголовное дело из-за условий в домах участников СВО. С жалобами в Главное военное следственное управление СК России ранее обратились бойцы и их родственники из Севастополя. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.Сообщается, что Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России был проведен личный прием граждан, в том числе членов семей военнослужащих – участников СВО, которые проживают в многоквартирных домах в поселке Кача в Севастополе.Отмечается, что эти здания относятся к специализированному жилищному фонду Министерства обороны РФ и, по словам обратившихся в ведомство граждан, находятся в ненадлежащем техническом состоянии.В частности, люди жаловались на кровлю и водопроводную систему, а также систематическое отключение электричества с риском возникновения пожара.В ведомстве уточнили, что личном приеме присутствовали сотрудники следственного управления, контрольно-следственного управления и отдела по работе с обращениями и приему граждан организационно-статистического управления ГВСУ СК России. А также в режиме видео-конференц-связи – офицеры военного следственного управления СК России по Черноморскому флоту.Кроме того, Корпусов указал на оперативное принятие мер для восстановления нарушенных прав заявителей, заключили в ведомстве.Ранее губернатору Севастополя Михаилу Развожаева во время прямого эфира на правительственном канале пожаловались на отсутствие окон в пострадавшем от налета беспилотников доме.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

