Ребенок погиб при атаке беспилотников в Ярославской области

Ребенок погиб при атаке беспилотников в Ярославской области - РИА Новости Крым, 28.03.2026

Ребенок погиб при атаке беспилотников в Ярославской области

Ребенок погиб и трое взрослых получили ранения при атаке ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 28.03.2026

2026-03-28T06:55

2026-03-28T06:55

2026-03-28T07:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Ребенок погиб и трое взрослых получили ранения при атаке ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.По его словам, в ночь на субботу ад областью сбили более 30 беспилотников. Повреждены жилые дома и инфраструктура.Он отметил, что раненные получают всю необходимую помощь врачей. "Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме", - заключил губернатор.Накануне вечером над Крымом и еще семью регионами сбили 52 вражеских БПЛА. В Севастополе дважды за вечер объявляли тревогу, губернатор города Михаил Развожаев сообщал о двух сбитых воздушных целях.

ярославская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, михаил евраев, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, дети, новости сво, новости