Ребенок погиб при атаке беспилотников в Ярославской области - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Ребенок погиб при атаке беспилотников в Ярославской области
Ребенок погиб и трое взрослых получили ранения при атаке ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 28.03.2026
В Ярославской области при атаке беспилотников погиб ребенок - губернатор

06:55 28.03.2026 (обновлено: 07:04 28.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Ребенок погиб и трое взрослых получили ранения при атаке ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По его словам, в ночь на субботу ад областью сбили более 30 беспилотников. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
"Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома", - написал Евраев в своем Telegram.
Он отметил, что раненные получают всю необходимую помощь врачей.
"Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме", - заключил губернатор.
Накануне вечером над Крымом и еще семью регионами сбили 52 вражеских БПЛА. В Севастополе дважды за вечер объявляли тревогу, губернатор города Михаил Развожаев сообщал о двух сбитых воздушных целях.
11:17Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома
10:57Потомок русского дворянского рода Шереметевых переехал из Франции в РФ
10:30В Крыму ВАЗ намотало на столб после столкновения с Mercedes – ранены трое
10:19Крымский мост – очередь выросла в два раза
10:01Куратор СБУ взорвал своего агента при задержании за подготовку теракта
09:40Что получит Россия и чего лишатся США из-за авантюры Трампа в Иране
09:24Стрельба вдоль всего побережья – что происходит в Севастополе
09:13Олег Анофриев: курортный роман в Крыму довел до ЗАГСа
08:50Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие
08:24Максим Горький – инфографика ко Дню рождения писателя
08:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:56155 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
07:45Сколько дорог в Севастополе приведены в нормативное состояние
07:12В Севастополе закрыли рейд
06:55Ребенок погиб при атаке беспилотников в Ярославской области
00:01Почти лето: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 марта
23:1452 дрона сбили над Крымом и другими регионами России
23:05Мобилизация в России и удар по ядерному объекту в Иране – главное
22:55Филиал Национального центра "Россия" в Севастополе: как изменится площадь
Лента новостейМолния