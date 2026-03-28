Ребенок погиб при атаке беспилотников в Ярославской области
Ребенок погиб и трое взрослых получили ранения при атаке ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
В Ярославской области при атаке беспилотников погиб ребенок - губернатор
06:55 28.03.2026 (обновлено: 07:04 28.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Ребенок погиб и трое взрослых получили ранения при атаке ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По его словам, в ночь на субботу ад областью сбили более 30 беспилотников. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
"Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома", - написал Евраев в своем Telegram.
Он отметил, что раненные получают всю необходимую помощь врачей.
"Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме", - заключил губернатор.
Накануне вечером над Крымом и еще семью регионами сбили
52 вражеских БПЛА. В Севастополе дважды за вечер объявляли тревогу, губернатор города Михаил Развожаев сообщал о двух сбитых воздушных целях
