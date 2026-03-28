Призыв на военную службу в России – в Минобороны подвели итоги - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Призыв на военную службу в России – в Минобороны подвели итоги
В ходе осеннего призыва 2025 года на военную службу призваны 135 тысяч человек. Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного... РИА Новости Крым, 28.03.2026
Призыв на военную службу в России – в Минобороны подвели итоги

11:42 28.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В ходе осеннего призыва 2025 года на военную службу призваны 135 тысяч человек. Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
По его словам, задание на призыв было выполнено своевременно и в полном объеме.

"Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тысяч человек", - сказал он на брифинге по итогам проведения осеннего призыва и особенностях комплектования Вооруженных Сил и других войск весной 2026 года.

Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях, городе Москве, отметил Цимлянский.
Осенний призыв на военную службу в 2025 году проходил с 1 октября по 31 декабря.
