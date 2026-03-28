https://crimea.ria.ru/20260328/prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-v-rossii--v-minoborony-podveli-itogi-1154700224.html

Призыв на военную службу в России – в Минобороны подвели итоги

В ходе осеннего призыва 2025 года на военную службу призваны 135 тысяч человек. Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного...

2026-03-28T11:42

министерство обороны рф

призыв в вс россии

осенний призыв

вооруженные силы россии

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132303465_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_6618e8f03ff1ffa6e54cd73ca754f5d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В ходе осеннего призыва 2025 года на военную службу призваны 135 тысяч человек. Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.По его словам, задание на призыв было выполнено своевременно и в полном объеме.Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях, городе Москве, отметил Цимлянский.Осенний призыв на военную службу в 2025 году проходил с 1 октября по 31 декабря.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

