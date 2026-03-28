Потомок русского дворянского рода Шереметевых переехал из Франции в РФ

Потомок русского дворянского рода Шереметевых переехал из Франции в РФ - РИА Новости Крым, 28.03.2026

Потомок русского дворянского рода Шереметевых переехал из Франции в РФ

Потомок русского дворянского рода, покинувшего Россию после Октябрьской революции 1917 года, Петр Шереметев окончательно сменил место жительство и переехал в... РИА Новости Крым, 28.03.2026

2026-03-28T10:57

2026-03-28T10:57

2026-03-28T10:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Потомок русского дворянского рода, покинувшего Россию после Октябрьской революции 1917 года, Петр Шереметев окончательно сменил место жительство и переехал в РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Потомок известного русского дворянского рода, представители которого покинули Россию после Октябрьской революции, французский и российский общественный деятель Петр Шереметьев родился в Марокко в 1931 году. Всю жизнь, где бы ни находился, он занимался продвижением русского языка и культуры, спасал от разрушения православные храмы во Франции, а более 20 лет назад принял гражданство России, рассказал Володин.Шереметев часто приезжал в РФ на протяжении последних лет, а теперь вместе с супругой решил перебраться на Родину насовсем, отметил глава Госдумы.По его словам, в родовой усадьбе Шереметевых – красивом месте, с которым связано много интересных событий, – среди многовековых деревьев уже воссозданы два десятка зданий усадебного ансамбля, включая храм Тихвинской иконы Божией Матери, а также парк с водоемами.В свою очередь Петр Шереметев сообщил Володину, что его сестра пишет книгу о Шереметевых и их роли в истории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меценат Петр Шереметев намерен открыть в Севастополе культурный центрПотомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским"Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав володин, общество, новости