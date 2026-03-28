От гимна до вальса: как Севастополь прославляли музыкально

РИА Новости Крым, 28.03.2026

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Гимн города-героя Севастополь знают не только жители города-героя, но и крымчане, славен он также далеко за пределами полуострова. Марш был написан в 1954 году к 100-летию первой героической обороны города и к 10-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.С просьбой написать такой марш к советскому композитору Вано Мурадели обратились моряки-черноморцы. Мурадели хорошо знали в городе и помнили о руководимом им Центральном ансамбля песни и пляски Военно-морского флота. Ансамбль давал концерт в еще разрушенном Севастополе практически сразу после его освобождения в 1944 году. За стихами Вано Ильич обратился к поэту Александру Жарову, но вариант Жарова, автора еще одной незабвенной песни о Севастополе "Заветный камень", ему не подошел. А вот поэт Петр Градов сумел попасть в самое сердце:Впервые песня "Легендарный Севастополь" была официально исполнена в Доме офицеров флота Ансамблем песни и пляски ЧФ в канун Дня МВФ СССР в июле 1954 года. В зале песню слушали представители командования, политуправления и военного совета флота, воинских частей, кораблей, городских партийных органов, депутаты горсовета. Фактически, это был смотр песни.А уже осенью, в день проведения мероприятий к 100-летию первой обороны Севастополя, на стадионе флота в сопровождении сводного военного оркестра песню пел пятитысячный объединенный хор моряков, жителей города-героя, участников художественной самодеятельности.Вано Мурадели лично присутствовал на большинстве репетиций хора, контролировал звучание своего музыкального произведения. Во время публичного исполнения стоял рядом с дирижером и внимательно следил за реакцией севастопольцев.В качестве официального гимна города песня "Легендарный Севастополь" была утверждена горсоветом в 1994 году. Мелодию припева каждый час исполняют куранты на башне Матросского клуба Черноморского флота. Гимн Севастополя всегда был песней, которая помогала севастопольцам чувствовать себя единым целым с Россией.В 2000 году капитан 1 ранга ВМС Украины Мирослав Мамчак, который после распада СССР и провозглашения независимости Украины стал одним из первых офицеров Черноморского флота, принявшим украинскую присягу, перевел текст песни на украинский язык. В припеве вместо "гордость русских моряков" прозвучали слова "столица украинских моряков", в куплетах появились древние русы и козаки.После публичного исполнения этого варианта гимна города на украинском языке общественность возмутилась. Волны культурно-политического скандала дошли до вдовы Петра Градова Ольги и его дочери Татьяны. Семья Градова совершенно справедливо обвинила Мамчака в нарушении авторских прав. В 2015 году городские депутаты Севастополя прописали в законе "наказание за искажение гимна Севастополя в публичных и общественных местах".Именем Петра Градова названо малое гидрографическое судно "ГС-398" проекта 872 Черноморского флота, в городе-герое есть улица имени поэта, а вот улицу в честь Мурадели в городе еще не назвали.Севастополю посвящают не только гимны, но и вальсы. "Севастопольский вальс" вышел из-под пера композитора Константина Листова, который очень любил море. Песни его авторства были известны еще до войны ("В парке Чаир", "Гранада", "Песня о тачанке"). Авторский почерк Листова – лиризм и мелодичность. Стихи к мелодии написал поэт-песенник Георгий Рублев, а вот строки припева – сам Листов. Вальс был написан в 1955 году. К сожалению, тяжело болевшему Рублеву не довелось его услышать со сцены. Но вальсу очень повезло с первым широко известным исполнителем – им стал баритон Георг Отс.Листов так вспоминал о создании этой песни: Через шесть лет Константин Листов написал одноименную оперетту, лейтмотивом которой стала мелодия "Севастопольского вальса"."Я написал много песен о море и моряках, и когда мои соавторы предложили написать музыкальную комедию о севастопольцах, я радостно согласился, потому что в этой, близко знакомой мне теме сочетаются героика и лирика, романтика и юмор", - вспоминал он.

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

