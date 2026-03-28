Армия России в течение минувших суток продолжила наступление, в результате ВСУ на всех направлениях в зоне спецоперации потеряли порядка 1140 военнослужащих... РИА Новости Крым, 28.03.2026
14:09 28.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Армия России в течение минувших суток продолжила наступление, в результате ВСУ на всех направлениях в зоне спецоперации потеряли порядка 1140 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Самые большие потери, согласно данным российского военного ведомства, украинские войска понесли в зоне ответственности группировки "Центр", которая улучшила свое положение по переднему краю, сократив при этом армию противника на более чем на 335 боевиков.
Еще свыше 265 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток", подразделения которой продвинулись в глубину обороны противника, отметили в ведомстве.
Кроме того, украинские формирования за прошедшие сутки утратили более 195 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", которые улучшили положение по переднему краю, и до 160 военнослужащих в зоне работы группировки войск "Запад".
Помимо этого, в зоне ответственности "Южной" группировки войск армия Украины за сутки потеряла до 130 военнослужащих. А в зоне ответственности группировки "Днепр" потери ВСУ составили более 55 военных.
Ранее в Минобороны сообщили, что армия России освободила населенный пункт Брусовка в Донбассе.
