Новости Крыма: очередь у Крымского моста растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Новости Крыма: очередь у Крымского моста растет с обеих сторон
2026-03-28T13:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста появилась очередь перед пунктами досмотра и со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.С 8 утра со стороны Керчи образовалась очередь перед пунктами досмотра. Она кратно росла каждый час. А к обеду затор образовался и со стороны Кубани.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
13:08 28.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста появилась очередь перед пунктами досмотра и со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
С 8 утра со стороны Керчи образовалась очередь перед пунктами досмотра. Она кратно росла каждый час. А к обеду затор образовался и со стороны Кубани.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 19 транспортных средств. Со стороны Керчи ожидают проезда 43 автомобиля", - говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
