Максим Горький – инфографика ко Дню рождения писателя

28 марта (16 марта по старому стилю) 1868 года в Нижнем Новгороде родился Алексей Пешков. В 1892 году он напишет первый рассказ под именем, которое вскоре...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 28 марта (16 марта по старому стилю) 1868 года в Нижнем Новгороде родился Алексей Пешков. В 1892 году он напишет первый рассказ под именем, которое вскоре станет известно во всем мире – Максим Горький – русский и советский писатель и публицист. Название этого произведения сегодня также известно каждому образованному человеку – "Макар Чудра".Вершиной его раннего творчества считается пьеса "На дне" – впервые поставлена в 1902 году. Всего его перу принадлежит 223 рассказа, 11 повестей, 15 пьес и 5 романов. В 1934 году Максим Горький возглавил Союз писателей СССР, созданный по его инициативе. Провел I Всесоюзный Съезд советских писателей. Практически в каждом городе страны именем Горького назван улицы, а в Симферополе в 1932 году его имя было присвоено театру в Симферополе.По случаю 158-летия писателя – главные факты его биографии – в инфографике РИА Новости Крым.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

