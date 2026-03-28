Рейтинг@Mail.ru
Максим Горький – инфографика ко Дню рождения писателя - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260328/maksim-gorkiy--infografika-ko-dnyu-rozhdeniya-pisatelya-1154693844.html
Максим Горький – инфографика ко Дню рождения писателя
Максим Горький – инфографика ко Дню рождения писателя - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Максим Горький – инфографика ко Дню рождения писателя
28 марта (16 марта по старому стилю) 1868 года в Нижнем Новгороде родился Алексей Пешков. В 1892 году он напишет первый рассказ под именем, которое вскоре... РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T08:24
2026-03-28T08:24
инфографика
история
литература
культура
россия
ссср
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126881238_0:378:1569:1260_1920x0_80_0_0_aad0412763b43bf1a5b36e6de7c4c7c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 28 марта (16 марта по старому стилю) 1868 года в Нижнем Новгороде родился Алексей Пешков. В 1892 году он напишет первый рассказ под именем, которое вскоре станет известно во всем мире – Максим Горький – русский и советский писатель и публицист. Название этого произведения сегодня также известно каждому образованному человеку – "Макар Чудра".Вершиной его раннего творчества считается пьеса "На дне" – впервые поставлена в 1902 году. Всего его перу принадлежит 223 рассказа, 11 повестей, 15 пьес и 5 романов. В 1934 году Максим Горький возглавил Союз писателей СССР, созданный по его инициативе. Провел I Всесоюзный Съезд советских писателей. Практически в каждом городе страны именем Горького назван улицы, а в Симферополе в 1932 году его имя было присвоено театру в Симферополе.По случаю 158-летия писателя – главные факты его биографии – в инфографике РИА Новости Крым.
россия
ссср
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126881238_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_3a109dc62f8f17fd7baeb9762d740bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, литература, культура, россия, ссср, общество, инфографика
Максим Горький – инфографика ко Дню рождения писателя

Максим Горький – инфографика РИА Новости Крым ко Дню рождения писателя

08:24 28.03.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 28 марта (16 марта по старому стилю) 1868 года в Нижнем Новгороде родился Алексей Пешков. В 1892 году он напишет первый рассказ под именем, которое вскоре станет известно во всем мире – Максим Горький – русский и советский писатель и публицист. Название этого произведения сегодня также известно каждому образованному человеку – "Макар Чудра".
Вершиной его раннего творчества считается пьеса "На дне" – впервые поставлена в 1902 году. Всего его перу принадлежит 223 рассказа, 11 повестей, 15 пьес и 5 романов. В 1934 году Максим Горький возглавил Союз писателей СССР, созданный по его инициативе. Провел I Всесоюзный Съезд советских писателей. Практически в каждом городе страны именем Горького назван улицы, а в Симферополе в 1932 году его имя было присвоено театру в Симферополе.
По случаю 158-летия писателя – главные факты его биографии – в инфографике РИА Новости Крым.
Максим Горький – инфографика ко Дню рождения писателяМаксим Горький – инфографика ко Дню рождения писателя
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ИнфографикаИсторияЛитератураКультураРоссияСССРОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
