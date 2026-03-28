Максим Горький – инфографика ко Дню рождения писателя
28 марта (16 марта по старому стилю) 1868 года в Нижнем Новгороде родился Алексей Пешков. В 1892 году он напишет первый рассказ под именем, которое вскоре... РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T08:24
инфографика
история
литература
культура
россия
ссср
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 28 марта (16 марта по старому стилю) 1868 года в Нижнем Новгороде родился Алексей Пешков. В 1892 году он напишет первый рассказ под именем, которое вскоре станет известно во всем мире – Максим Горький – русский и советский писатель и публицист. Название этого произведения сегодня также известно каждому образованному человеку – "Макар Чудра".Вершиной его раннего творчества считается пьеса "На дне" – впервые поставлена в 1902 году. Всего его перу принадлежит 223 рассказа, 11 повестей, 15 пьес и 5 романов. В 1934 году Максим Горький возглавил Союз писателей СССР, созданный по его инициативе. Провел I Всесоюзный Съезд советских писателей. Практически в каждом городе страны именем Горького назван улицы, а в Симферополе в 1932 году его имя было присвоено театру в Симферополе.По случаю 158-летия писателя – главные факты его биографии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора ШаляпинаЧеловек без селезенки - инфографика ко Дню рождения ЧеховаЦитируя классику: как и почему ругались великие писатели
