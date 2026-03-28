Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома
В Дагестане сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.03.2026
дагестан, махачкала, сергей меликов, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия, погода
Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома

В Дагестане нет света и воды и затопило жилые дома из-за сильных ливней и ветра

11:17 28.03.2026 (обновлено: 11:24 28.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Дагестане сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Фиксируются подтопления, массовые отключения электричества и воды, осложнена работа общественного транспорта. Возможно, нам придется ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Внимательно следим и за обстановках в других городах и районах Дагестана", - написал он в Telegram.
По данным МЧС, в Махачкале подтопило жилой сектор.

"На улице Заречной подтоплены около 20 частных домовладений, уровень воды местами достигал 1,5 метра. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место. Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей, спасено 4 человека", - уточнили спасатели.

Кроме того, на улице Перова в результате накопления дождевой воды подтоплено около 6 автомобилей и 5 домовладений. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения.
На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники.
В сети жители Дагестана делятся кадрами последствий осадков – вода зашла в дома, а автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам. Судя по видео, улицы и дворы затопило не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в том числе в Дербенте, Дагестанских Огнях.
“Дагэнерго” сообщает, что непогода привела к технологическим нарушениям на энергообъектах. Отключения света фиксируют в Махачкале и 14 районах республики. В восстановлении электроснабжения задействованы 46 бригад, 138 специалистов и 47 единиц спецтехники, рассказали в компании.
ДагестанМахачкалаСергей МеликовМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СтихияПогода
 
