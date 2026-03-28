https://crimea.ria.ru/20260328/livni-v-dagestane--v-makhachkale-propal-svet-i-podtopleny-zhilye-doma-1154699709.html
Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома
Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома
В Дагестане сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T11:17
2026-03-28T11:17
2026-03-28T11:24
дагестан
махачкала
сергей меликов
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
стихия
погода
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154699922_0:103:1125:736_1920x0_80_0_0_e515e28bdd96e812febc2b4e68a22fa1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Дагестане сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.По данным МЧС, в Махачкале подтопило жилой сектор.Кроме того, на улице Перова в результате накопления дождевой воды подтоплено около 6 автомобилей и 5 домовладений. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения.На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники.В сети жители Дагестана делятся кадрами последствий осадков – вода зашла в дома, а автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам. Судя по видео, улицы и дворы затопило не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в том числе в Дербенте, Дагестанских Огнях.“Дагэнерго” сообщает, что непогода привела к технологическим нарушениям на энергообъектах. Отключения света фиксируют в Махачкале и 14 районах республики. В восстановлении электроснабжения задействованы 46 бригад, 138 специалистов и 47 единиц спецтехники, рассказали в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дагестан
махачкала
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154699922_3:0:1122:839_1920x0_80_0_0_48ba7a55758e53dfcec004bac4867eb3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дагестан, махачкала, сергей меликов, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия, погода
Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома
В Дагестане нет света и воды и затопило жилые дома из-за сильных ливней и ветра
11:17 28.03.2026 (обновлено: 11:24 28.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Дагестане сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Фиксируются подтопления, массовые отключения электричества и воды, осложнена работа общественного транспорта. Возможно, нам придется ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Внимательно следим и за обстановках в других городах и районах Дагестана", - написал он в Telegram.
По данным МЧС, в Махачкале подтопило жилой сектор.
"На улице Заречной подтоплены около 20 частных домовладений, уровень воды местами достигал 1,5 метра. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место. Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей, спасено 4 человека", - уточнили спасатели.
Кроме того, на улице Перова в результате накопления дождевой воды подтоплено около 6 автомобилей и 5 домовладений. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения.
На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники.
В сети жители Дагестана делятся кадрами последствий осадков – вода зашла в дома, а автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам. Судя по видео, улицы и дворы затопило не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в том числе в Дербенте, Дагестанских Огнях.
“Дагэнерго” сообщает, что непогода привела к технологическим нарушениям на энергообъектах. Отключения света фиксируют в Махачкале и 14 районах республики. В восстановлении электроснабжения задействованы 46 бригад, 138 специалистов и 47 единиц спецтехники, рассказали в компании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.