https://crimea.ria.ru/20260328/livni-v-dagestane--v-makhachkale-propal-svet-i-podtopleny-zhilye-doma-1154699709.html

Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома - РИА Новости Крым, 28.03.2026

В Дагестане сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.03.2026

2026-03-28T11:17

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154699922_0:103:1125:736_1920x0_80_0_0_e515e28bdd96e812febc2b4e68a22fa1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Дагестане сильные ливни подтопили жилые дома в Махачкале, а шквалистый ветер порвал провода и оставил жителей без электричества. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.По данным МЧС, в Махачкале подтопило жилой сектор.Кроме того, на улице Перова в результате накопления дождевой воды подтоплено около 6 автомобилей и 5 домовладений. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения.На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники.В сети жители Дагестана делятся кадрами последствий осадков – вода зашла в дома, а автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам. Судя по видео, улицы и дворы затопило не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в том числе в Дербенте, Дагестанских Огнях."Дагэнерго" сообщает, что непогода привела к технологическим нарушениям на энергообъектах. Отключения света фиксируют в Махачкале и 14 районах республики. В восстановлении электроснабжения задействованы 46 бригад, 138 специалистов и 47 единиц спецтехники, рассказали в компании.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

