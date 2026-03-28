Куратор СБУ взорвал своего агента при задержании за подготовку теракта

2026-03-28T10:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Ставрополе ФСБ предотвратила теракт против сотрудника правоохранительных органов и его семьи. При задержании исполнителя его дистанционно подорвал куратор из СБУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Отмечается, что осуществить теракт должен был россиянин 1995 года рождения. Он инициативно установил контакт с украинским куратором, по заданию которого проводил разведку в отношении сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи для совершения диверсионно-террористического акта, уточнили силовики.Злоумышленник успел изъять из схрона самодельное взрывное устройство для подрыва личного автомобиля жертвы.На месте происшествия было изъято второе самодельное взрывное устройство с 1,5 килограммами пластичного взрывчатого вещества. Накануне в Ставрополе к 20 годам лишения свободы приговорили сотрудника местной кофейни, который пытался травить военнослужащих, подливая им яд в напитки с апреля 2-23 года по август 2024-го. Кроме того, мужчина собрал и передал своим зарубежным кураторам сведения о местоположении военных частей и административных объектов в столице региона, а также пытался вовлечь двух своих знакомых в совершение преступлений террористической направленности.Ранее в Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

