Крупный выброс плазмы на Солнце может повлиять на страт лунной миссии - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Крупный выброс плазмы на Солнце может повлиять на страт лунной миссии
Крупный выброс плазмы на Солнце может повлиять на страт лунной миссии - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Крупный выброс плазмы на Солнце может повлиять на страт лунной миссии
На Солнце в субботу произошел крупный выброс плазмы. Это может повлиять на старт лунной миссии, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T12:37
2026-03-28T12:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Солнце в субботу произошел крупный выброс плазмы. Это может повлиять на старт лунной миссии, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В Лаборатории пояснили, что в отличие от околоземных орбит, на которых возможны лишь колебания магнитного поля, изменения плотности атмосферы и рост числа заряженных частиц, на дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы, окутывающего на несколько суток планету.При этом пока риск того, что плазма дойдет до Земли маловероятен, отметили астрономы."Центр облака уходит под углом около 60 градусов от направления на Землю и заметно смещен вниз. При таких исходных данных возможны только краевые касания самыми внешними периферийными частями облака плазмы. В то же время на Солнце, судя по некоторым признакам, начинается системный рост активности, который может продолжаться всю следующую неделю. Если станет понятно, что это так, то этот фактор придется принимать во внимание", - отметили в Лаборатории.И добавили, что солнечная активность в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально. "Последний известный случай переноса запуска миссии, связанной с дальним космосом, произошел в ноябре прошлого года, когда НАСА по распространенному агентством заявлению перенесло запуск спутников ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности", - напомнили ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
солнце, космос, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости
Крупный выброс плазмы на Солнце может повлиять на страт лунной миссии

Крупный выброс плазмы произошел на Солнце и может повлиять на страт лунной миссии - ученые

12:37 28.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Солнце в субботу произошел крупный выброс плазмы. Это может повлиять на старт лунной миссии, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы. Событие привлекает внимание в том числе потому, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне, при котором экипаж из четырех человек впервые более чем за полвека выйдет за пределы защитного действия магнитного поля Земли", - отмечают ученые.
В Лаборатории пояснили, что в отличие от околоземных орбит, на которых возможны лишь колебания магнитного поля, изменения плотности атмосферы и рост числа заряженных частиц, на дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы, окутывающего на несколько суток планету.
При этом пока риск того, что плазма дойдет до Земли маловероятен, отметили астрономы.
"Центр облака уходит под углом около 60 градусов от направления на Землю и заметно смещен вниз. При таких исходных данных возможны только краевые касания самыми внешними периферийными частями облака плазмы. В то же время на Солнце, судя по некоторым признакам, начинается системный рост активности, который может продолжаться всю следующую неделю. Если станет понятно, что это так, то этот фактор придется принимать во внимание", - отметили в Лаборатории.
И добавили, что солнечная активность в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально.
"Последний известный случай переноса запуска миссии, связанной с дальним космосом, произошел в ноябре прошлого года, когда НАСА по распространенному агентством заявлению перенесло запуск спутников ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности", - напомнили ученые.
14:51Белгородская и Курская области получат еще 340 млн рублей на помощь людям
14:36Семь часов простоя: рейд в Севастополе открыли
14:24Киев остался без света и воды
14:09Новости СВО: Киев потеряли еще 1140 боевиков за сутки
13:55Семья с детьми попала под удар дрона в Запорожской области - мать погибла
13:39Зеленский снова просит ядерное оружие: почему теперь и кто его даст
13:22В Черном море уничтожен автономный подводный аппарат ВСУ
13:12Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
13:08Новости Крыма: очередь у Крымского моста растет с обеих сторон
12:51В Крыму предложили альтернативу уехавшим из России исполнителям
12:37Крупный выброс плазмы на Солнце может повлиять на страт лунной миссии
12:18В Махачкале ввели режим ЧС
12:14Удары по Украине сегодня: в Одессе горит порт и критическая инфраструктура
12:00Будут ли призывников привлекать для участия в СВО - ответ Генштаба
11:42Призыв на военную службу в России – в Минобороны подвели итоги
11:17Ливни в Дагестане – в Махачкале пропал свет и подтоплены жилые дома
10:57Потомок русского дворянского рода Шереметевых переехал из Франции в РФ
10:30В Крыму ВАЗ намотало на столб после столкновения с Mercedes – ранены трое
10:19Крымский мост – очередь выросла в два раза
10:01Куратор СБУ взорвал своего агента при задержании за подготовку теракта
Лента новостейМолния