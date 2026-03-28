Крупный выброс плазмы на Солнце может повлиять на страт лунной миссии

Крупный выброс плазмы на Солнце может повлиять на страт лунной миссии - РИА Новости Крым, 28.03.2026

На Солнце в субботу произошел крупный выброс плазмы. Это может повлиять на старт лунной миссии, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 28.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Солнце в субботу произошел крупный выброс плазмы. Это может повлиять на старт лунной миссии, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В Лаборатории пояснили, что в отличие от околоземных орбит, на которых возможны лишь колебания магнитного поля, изменения плотности атмосферы и рост числа заряженных частиц, на дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы, окутывающего на несколько суток планету.При этом пока риск того, что плазма дойдет до Земли маловероятен, отметили астрономы."Центр облака уходит под углом около 60 градусов от направления на Землю и заметно смещен вниз. При таких исходных данных возможны только краевые касания самыми внешними периферийными частями облака плазмы. В то же время на Солнце, судя по некоторым признакам, начинается системный рост активности, который может продолжаться всю следующую неделю. Если станет понятно, что это так, то этот фактор придется принимать во внимание", - отметили в Лаборатории.И добавили, что солнечная активность в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально. "Последний известный случай переноса запуска миссии, связанной с дальним космосом, произошел в ноябре прошлого года, когда НАСА по распространенному агентством заявлению перенесло запуск спутников ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности", - напомнили ученые.

