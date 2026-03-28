https://crimea.ria.ru/20260328/krupnyy-vybros-plazmy-na-solntse-mozhet-povliyat-na-strat-lunnoy-missii-1154701157.html
Крупный выброс плазмы на Солнце может повлиять на страт лунной миссии
На Солнце в субботу произошел крупный выброс плазмы. Это может повлиять на старт лунной миссии, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T12:37
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154701044_0:24:1024:600_1920x0_80_0_0_e2a5186b02ed96851caa71a7c681e6b4.jpg
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154701044_97:0:929:624_1920x0_80_0_0_bdf59af58d3ced9d9314cf32710b4d66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Крупный выброс плазмы произошел на Солнце и может повлиять на страт лунной миссии - ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Солнце в субботу произошел крупный выброс плазмы. Это может повлиять на старт лунной миссии, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы. Событие привлекает внимание в том числе потому, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне, при котором экипаж из четырех человек впервые более чем за полвека выйдет за пределы защитного действия магнитного поля Земли", - отмечают ученые.
В Лаборатории пояснили, что в отличие от околоземных орбит, на которых возможны лишь колебания магнитного поля, изменения плотности атмосферы и рост числа заряженных частиц, на дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы, окутывающего на несколько суток планету.
При этом пока риск того, что плазма дойдет до Земли маловероятен, отметили астрономы.
"Центр облака уходит под углом около 60 градусов от направления на Землю и заметно смещен вниз. При таких исходных данных возможны только краевые касания самыми внешними периферийными частями облака плазмы. В то же время на Солнце, судя по некоторым признакам, начинается системный рост активности, который может продолжаться всю следующую неделю. Если станет понятно, что это так, то этот фактор придется принимать во внимание", - отметили в Лаборатории.
И добавили, что солнечная активность в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально.
"Последний известный случай переноса запуска миссии, связанной с дальним космосом, произошел в ноябре прошлого года, когда НАСА по распространенному агентством заявлению перенесло запуск спутников ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности", - напомнили ученые.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.