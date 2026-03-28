Киев остался без света и воды
2026-03-28T14:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В субботу часть Киева осталась без водоснабжения и света из-за аварии в энергосистеме страны. Об этом сообщили в компании "Киевводоканал".По данным местных СМИ, левый берег украинской столицы обесточен.По данным ряда местных СМИ, проблемы со светом и водоснабжением наблюдаются также и на правом берегу Днепра, в Оболонском районе украинской столицы. Утром в субботу глава одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер заявил о повреждении припортовой территории и критической инфраструктуры после серии мощных взрывов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В субботу часть Киева осталась без водоснабжения и света из-за аварии в энергосистеме страны. Об этом сообщили в компании "Киевводоканал".
"В связи с обесточиванием объектов "Киевводоканала" сейчас отсутствует водоснабжение на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, левый берег украинской столицы обесточен.
"На левом берегу Киева пропал свет. Метро не ездит от станции "Днепр" до "Лесной", - говорится в сообщениях украинских изданий.
По данным ряда местных СМИ, проблемы со светом и водоснабжением наблюдаются также и на правом берегу Днепра, в Оболонском районе украинской столицы.
Утром в субботу глава одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер заявил о повреждении
припортовой территории и критической инфраструктуры после серии мощных взрывов.
