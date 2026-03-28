Какой сегодня праздник: 28 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. 28 марта – день рождения саксонского фарфора и стиральной машины, весь мир празднует День нутрициолога, а Россия – День возрождения балкарского народа. Еще в этот день родился советский писатель Максим Горький.Что празднуют в мире28 марта свой профессиональный праздник отмечают нутрициологи – специалисты, решающие проблемы здоровья и красоты простым инструментом – питанием. Сейчас здоровое питание очень популярно, и любой человек знает, что нужно отказаться от вредной еды. Нутрициолог поможет подобрать самую правильную схему с учетом массы нюансов – от генетической предрасположенности пациента до текущего состояния здоровья и психологических факторов.Россия отмечает День возрождения балкарского народа. Дата приурочена к событию 28 марта 1957 года – дню образования Кабардино-Балкарской республики и реабилитации подвергшегося депортации и высланного в Среднюю Азию балкарского народа.В скандинавских странах – День национального героя Рагнара Лодброка – одного из легендарных конунгов (королей) Дании и Швеции, правивших в VIII-IX веках. Традиционно в День Рагнара Лодброка читается Сага о герое и произносятся тосты в его честь. Так скандинавы прославляют храбрость и мужество.Знаменательные событияВ 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан первым из европейских путешественников вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.В 1709 году алхимик Иоганн Беттгер передал Aвгусту Саксонскому свои записи об опытах по получению фарфора. Дата считается днем рождения саксонского фарфора.28 марта 1776 года основан Большой театр в Москве: в этот день меценат Петр Урусов получил от Екатерины II привилегию на открытие актерской труппы сроком на десять лет.В 1797 году в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой.Кто родился28 марта 1743 года родилась литературный деятель, княгиня Екатерина Дашкова, оживившая научно-просветительскую сферу Российской империи. Дашкова – первая женщина-директор Петербургской академии наук (1783-96 гг.), она же – автор мемуаров о Екатерине II. Кроме того, к заслугам княгини относится учреждение Императорской Российской академии.В 1868 году на свет появился один из наиболее влиятельных и знаменитых советских писателей Максим Горький, подержавший революцию и получивший признание как основатель социалистического реализма. Творчество Горького было высоко оценено современниками. Среди его наследия: "Макар Чудра", "Старуха Изергиль", "На дне", "Васса Железнова".Также 28 марта родились кинорежиссер Александр Митта, актеры Екатерина Жемчужная, Винс Вон, Джулия Стайлз, певица Леди Гага.

