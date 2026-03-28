Иран уничтожил военный склад украинских систем борьбы с БПЛА в Дубае - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Иран уничтожил военный склад украинских систем борьбы с БПЛА в Дубае
Иран уничтожил военный склад украинских систем борьбы с БПЛА в Дубае
Иран уничтожил военный склад украинских систем борьбы с БПЛА в Дубае

15:06 28.03.2026
 
© Sepahnews via APЗапуск ракеты Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе и Оманском заливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Дубае уничтожен военный склад, где находились более двадцати украинских военных и оружие. Об этом заявил представитель иранского центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"Находившийся в Дубае с целью помощи армии США и связанный с государством Украина склад систем борьбы с БПЛА, где также находился 21 украинец, стал целью комбинированной операции ВКС и ВМС КСИР (Корпус стражей исламской революции - ред.) и был уничтожен", — цитирует его РИА Новости.

В середине марта Иран предупредил, что Украина стала законной целью для ударов из-за помощи Израилю. До этого Владимир Зеленский утверждал, что отправил "специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ для борьбы с иранскими беспилотниками. При этом президент США Дональд Трамп опроверг это заявление.
Позднее Зеленский заявил, что не боится предупреждений по поводу вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке.
20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сделала ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана, а слова Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
