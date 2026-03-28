Иран уничтожил военный склад украинских систем борьбы с БПЛА в Дубае
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Дубае уничтожен военный склад, где находились более двадцати украинских военных и оружие. Об этом заявил представитель иранского центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.В середине марта Иран предупредил, что Украина стала законной целью для ударов из-за помощи Израилю. До этого Владимир Зеленский утверждал, что отправил "специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ для борьбы с иранскими беспилотниками. При этом президент США Дональд Трамп опроверг это заявление.Позднее Зеленский заявил, что не боится предупреждений по поводу вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке.20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сделала ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана, а слова Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В Дубае разбит склад систем борьбы с БПЛА с украинскими военными - КСИР