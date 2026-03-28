Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села
Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села
В Севастополе продолжается газификация села Тылового, в ближайшее время газ появится в Орлином, также в планах на 2026 год газифицировать Озерное. Об этом... РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T17:52
2026-03-28T17:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается газификация села Тылового, в ближайшее время газ появится в Орлином, также в планах на 2026 год газифицировать Озерное. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев рассказал, что проинспектировал работы в селе Тыловом, где газа никогда не было.Глава города отметил, что по его поручению для 11 льготных категорий граждан – в том числе участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей – "подключение к газовой сети полностью бесплатно, включая проектные, монтажные работы и поставку газового оборудования".Эта работа в Тыловом будет продолжаться, поскольку, пока шло строительство сетей низкого давления, здесь уже появились новые улицы и дома.Кроме того, в главном населенном пункте Байдарской долины – селе Орлином сейчас все готовится к запуску газа. А в планах на текущий год также газифицировать село Озерное, добавил он.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, газификация крыма, газ, крым, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, михаил развожаев
Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села

Где в Севастополе в 2026 году газифицируют три села – Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается газификация села Тылового, в ближайшее время газ появится в Орлином, также в планах на 2026 год газифицировать Озерное. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев рассказал, что проинспектировал работы в селе Тыловом, где газа никогда не было.
"В Тыловом мы ввели в эксплуатацию газорегуляторный пункт и распределительные сети. И это позволило сделать главное: подвести к селу газ низкого давления. Сейчас здесь уже порядка ста домовладений, куда подведены газовые сети", – сообщил Развожаев в Max.
Глава города отметил, что по его поручению для 11 льготных категорий граждан – в том числе участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей – "подключение к газовой сети полностью бесплатно, включая проектные, монтажные работы и поставку газового оборудования".
Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 года
Эта работа в Тыловом будет продолжаться, поскольку, пока шло строительство сетей низкого давления, здесь уже появились новые улицы и дома.
"Туда тоже будем доводить газ за счет средств на догазификацию. И если среди жителей будут льготники, они также получат полное оснащение – под ключ", – отметил Развожаев.
Кроме того, в главном населенном пункте Байдарской долины – селе Орлином сейчас все готовится к запуску газа. А в планах на текущий год также газифицировать село Озерное, добавил он.
