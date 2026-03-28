https://crimea.ria.ru/20260328/gde-v-sevastopole-v-2026-godu-gazifitsiruyut-sela-1154709364.html
Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села
В Севастополе продолжается газификация села Тылового, в ближайшее время газ появится в Орлином, также в планах на 2026 год газифицировать Озерное. Об этом... РИА Новости Крым, 28.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154709195_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a001bd8d948750f20a99a235d42d0d20.jpg
В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села
В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа
В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154709195_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_62dfb72e6d38696b117d1ac4498495c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Где в Севастополе в 2026 году газифицируют три села – Развожаев
В Севастополе продолжается газификация села Тылового, в ближайшее время газ появится в Орлином, также в планах на 2026 год газифицировать Озерное. Об этом сообщил
губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев рассказал, что проинспектировал работы в селе Тыловом, где газа никогда не было.
"В Тыловом мы ввели в эксплуатацию газорегуляторный пункт и распределительные сети. И это позволило сделать главное: подвести к селу газ низкого давления. Сейчас здесь уже порядка ста домовладений, куда подведены газовые сети", – сообщил Развожаев в Max.
Глава города отметил, что по его поручению для 11 льготных категорий граждан – в том числе участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей – "подключение к газовой сети полностью бесплатно, включая проектные, монтажные работы и поставку газового оборудования".
Эта работа в Тыловом будет продолжаться, поскольку, пока шло строительство сетей низкого давления, здесь уже появились новые улицы и дома.
"Туда тоже будем доводить газ за счет средств на догазификацию. И если среди жителей будут льготники, они также получат полное оснащение – под ключ", – отметил Развожаев.
Кроме того, в главном населенном пункте Байдарской долины – селе Орлином сейчас все готовится к запуску газа. А в планах на текущий год также газифицировать село Озерное, добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: