Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений

Психологическое воздействие через внезапный стресс и страх являются главными инструментами мошенников, которые в последнее время массово вовлекают россиян в... РИА Новости Крым, 28.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Психологическое воздействие через внезапный стресс и страх являются главными инструментами мошенников, которые в последнее время массово вовлекают россиян в преступные схемы и противоправные действия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Республики Крым, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии Медицинского института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Строевский.Эксперт считает, что если личностные характеристики человека весьма устойчивы, и у него есть достаточно понятная система ценностей, не вызывающая сомнений, противоречий, внутренней тревоги, то вероятность того, что воздействия извне будут эффективны, резко снижается. Однако, добавил специалист Минздрава, для достижения своих корыстных целей преступники используют внезапный стресс и запугивание."Очень важный момент — это фактор стресса, потому что, согласно психофизиологическим канонам, сильный, внезапный стресс может снижать когнитивные возможности до 70% в моменте, то есть критическое мышление может быть просто недоступно. И игра на каких-то страхах в данном случае имеет ведущую роль", - подчеркнул он.Владимир Строевский поделился, что ему доводилось сталкиваться с подобными ситуациями.Состояние аффекта, и тревога могут приводить к непоправимым последствиям, подтвердил Строевский."В каждом конкретном случае ответ на вопрос, возможно это или нет, может дать только судебно-психиатрическая экспертиза, это должно быть доказано и обоснованно. Опять же, не каждый человек к этому склонен и не в каждой ситуации это применимо, поэтому здесь от обобщения я бы отошел, но относительно того, что так бывает - да, безусловно. Иногда страх бывает настолько выражен, что установки человеческие, моральные, этические, уходят на второй план перед инстинктом самосохранения", - сказал он.Специалист по психотерапии рекомендует изучать свои "теневые стороны" личности и реакции на страх и стресс с целью самоанализа и предполагаемой реакции на контакт с мошенниками.Также, считает он, общество нуждается в большем информировании о способах действий в подобных ситуациях, нужна некая четкая инструкция, похожая на "При пожаре звони 101".В случае возникновения таких ситуаций, Владимир Строевский напомнил, что всегда есть возможность обратиться на горячую линию психологической помощи и поделиться своими переживаниями. Возможно, антикризисные меры будут полезны.

