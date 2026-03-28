Рейтинг@Mail.ru
Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260328/faktor-stressa-kak-moshenniki-tolkayut-lyudey-na-sovershenie-prestupleniy-1154541980.html
Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений
Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стресс и страх - как противостоять телефонным мошенникам

21:10 28.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Психологическое воздействие через внезапный стресс и страх являются главными инструментами мошенников, которые в последнее время массово вовлекают россиян в преступные схемы и противоправные действия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Республики Крым, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии Медицинского института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Строевский.

"Люди очень разные и по подготовке, и по уровню образования, и по верованиям, и даже по суевериям. Все эти моменты могут влиять на внушаемость или на порождение сомнений, потому что сомнения — это одна из важных составляющих, которая выбивает почву из-под ног в таких ситуациях", - отметил он.

Эксперт считает, что если личностные характеристики человека весьма устойчивы, и у него есть достаточно понятная система ценностей, не вызывающая сомнений, противоречий, внутренней тревоги, то вероятность того, что воздействия извне будут эффективны, резко снижается. Однако, добавил специалист Минздрава, для достижения своих корыстных целей преступники используют внезапный стресс и запугивание.
"Очень важный момент — это фактор стресса, потому что, согласно психофизиологическим канонам, сильный, внезапный стресс может снижать когнитивные возможности до 70% в моменте, то есть критическое мышление может быть просто недоступно. И игра на каких-то страхах в данном случае имеет ведущую роль", - подчеркнул он.
Владимир Строевский поделился, что ему доводилось сталкиваться с подобными ситуациями.

"Мы оказывали помощь пациентам в кризисных состояниях, которые стали жертвами мошенников и лишились своих денежных средств или имущества. И во всех случаях именно момент передачи или совершения действий описывается как что-то сделанное из чувства страха. То есть сомнения подпитаны чувством страха", - рассказал он.

Состояние аффекта, и тревога могут приводить к непоправимым последствиям, подтвердил Строевский.
"В каждом конкретном случае ответ на вопрос, возможно это или нет, может дать только судебно-психиатрическая экспертиза, это должно быть доказано и обоснованно. Опять же, не каждый человек к этому склонен и не в каждой ситуации это применимо, поэтому здесь от обобщения я бы отошел, но относительно того, что так бывает - да, безусловно. Иногда страх бывает настолько выражен, что установки человеческие, моральные, этические, уходят на второй план перед инстинктом самосохранения", - сказал он.
Специалист по психотерапии рекомендует изучать свои "теневые стороны" личности и реакции на страх и стресс с целью самоанализа и предполагаемой реакции на контакт с мошенниками.
Также, считает он, общество нуждается в большем информировании о способах действий в подобных ситуациях, нужна некая четкая инструкция, похожая на "При пожаре звони 101".
"Эта фраза тиражируется из года в год, с ранних лет, и она понятна всем. Возможно, пришло время создания каких-то таких инструкций, потому что идея о том, что этот вид мошенничества временный, спорна, потому что мошенничество, к сожалению, было, есть и будет. Так устроена природа человечества", - обратил внимание он.
В случае возникновения таких ситуаций, Владимир Строевский напомнил, что всегда есть возможность обратиться на горячую линию психологической помощи и поделиться своими переживаниями. Возможно, антикризисные меры будут полезны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МошенничествоОбществоНовостиПсихологияМненияКФУ (Крымский федеральный университет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений
20:50В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
20:3426 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:09Севастополь отражает атаку ВСУ
19:52В Севастополе объявили воздушную тревогу
19:49Американские морпехи прибыли на Ближний Восток
19:37Вещественный рассказ о Крыме: планы географического общества на 2026 год
19:11От гимна до вальса: как Севастополь прославляли музыкально
18:50В Севастопольской школе искусств будут преподавать фехтование и степ
18:26Арестован замглавы Сочи - его подозревают в махинации на 400 миллионов
18:10Взрыв в Севастополе и страшная смерть на заводе в Джанкое – топ недели
17:52Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села
17:12ВСУ атаковали Энергодар - пострадали люди
16:41Семьи участников СВО из Севастополя пожаловались на жилье – заведено дело
16:14Все плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада
15:55Железнодорожный мост рухнул в Дагестане из-за подтоплений: что происходит
15:32Университет Севастополя в лидерах в России по трудоустройству выпускников
15:06Иран уничтожил военный склад украинских систем борьбы с БПЛА в Дубае
14:51Белгородская и Курская области получат еще 340 млн рублей на помощь людям
14:36Семь часов простоя: рейд в Севастополе открыли
Лента новостейМолния