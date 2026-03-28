Что получит Россия и чего лишатся США из-за авантюры Трампа в Иране
Иран своими ответными действиями на агрессию США продемонстрировал общность стран, которые объединяют в себе 2/3 человечества и способны быть у руля развития... РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T09:40
вадим колесниченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Иран своими ответными действиями на агрессию США продемонстрировал общность стран, которые объединяют в себе 2/3 человечества и способны быть у руля развития всего земного шара в многополярном мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам политолога, "Трамп завяз в иранской авантюре", от которой его все отговаривали, по вине Израиля, и сегодня у лидера Америки нет шансов выйти из нее, сохранив лицо.При этом, по мнению политолога, развязанной войной в Иране лидер США Дональд Трамп ускорил переустройство однополярного мира, в котором заправляла Америка."Мало того, что он не добился своей главной цели – смены режима (в Иране – ред.), так еще и взорвал, активизировал и так давно нараставший глобальный международный финансово-экономический кризис", – отметил Колесниченко.Он отметил, что уже давно очевидно, что история формирования однополярного мира, существовавшего 80 лет, изжила себя и сегодня Иран своими действиями в ответ США демонстрирует, по сути, новую коалицию в противовес старой системе отношений.В частности, по мнению Колесниченко, об этом свидетельствует решение Ирана перекрыть для своих недругов Ормузский пролив.Он подчеркнул, что это страны, которые в себе объединили более 2/3 мирового человечества, а значит "действительно могут контролировать развитие всего земного шара, только для этого нужно проявить определенную политическую волю и гибкость".На днях глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью MS Now заявил, что Ормузский пролив открыт для судов всех стран, кроме врагов Ирана, которые его атакуют, а также их союзников.Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае ударовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
