Белгородская и Курская области получат еще 340 млн рублей на помощь людям

2026-03-28T14:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям регионов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что решение о выделении дополнительной помощи позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости из-за атак ВСУ.Речь идет о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших свое жилье и находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года, уточнили в пресс-службе кабмина.Из-за ракетной атаки обесточен Белгород - без света 450 тысяч человекОтчается, то соответствующие распоряжения уже подписаны и документы будут опубликованы."Всего в 2022–2025 годах на размещение и питание людей в пунктах временного размещения правительство направило около 49 млрд рублей Белгородской и Курской областям", – добавили в правительстве.

россия, правительство россии, белгородская область, курская область, федеральный бюджет, деньги, новости