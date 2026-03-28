Белгородская и Курская области получат еще 340 млн рублей на помощь людям
Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям регионов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям регионов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что решение о выделении дополнительной помощи позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости из-за атак ВСУ.Речь идет о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших свое жилье и находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года, уточнили в пресс-службе кабмина.Отчается, то соответствующие распоряжения уже подписаны и документы будут опубликованы."Всего в 2022–2025 годах на размещение и питание людей в пунктах временного размещения правительство направило около 49 млрд рублей Белгородской и Курской областям", – добавили в правительстве.
Правительство выделило Белгородской и Курской областям еще 340 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям регионов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что решение о выделении дополнительной помощи позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости из-за атак ВСУ.
"Из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено свыше 300 миллионов рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области... Также подписано распоряжение о выделении более 40 млн рублей Курской области на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения", – сказано в сообщении.
Речь идет о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших свое жилье и находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года, уточнили в пресс-службе кабмина.
Отчается, то соответствующие распоряжения уже подписаны и документы будут опубликованы.
"Всего в 2022–2025 годах на размещение и питание людей в пунктах временного размещения правительство направило около 49 млрд рублей Белгородской и Курской областям", – добавили в правительстве.
Читайте также на РИА Новости Крым: