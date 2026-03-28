Арестован замглавы Сочи - его подозревают в махинации на 400 миллионов

Суд арестовал заместителя главы Сочи Евгения Горобца, его подозревают в махинациях с землей на 400 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.03.2026

2026-03-28T18:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Суд арестовал заместителя главы Сочи Евгения Горобца, его подозревают в махинациях с землей на 400 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Отмечается, что Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Горбца в виде заключения под стражу. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.Из предоставленных суду материалов следует, что замглавы Сочи по договоренности с представителем бизнеса согласился предоставить юрлицу в аренду с возможностью последующего приобретения земельный участок, кадастровой стоимостью свыше 400 млн рублей, в районе санатория "Волна" для реализации инвестиционного проекта.Защита просила избрать в отношении Горобца меру пресечения в виде домашнего ареста или залога. Следствие же ходатайствовало заключить обвиняемого под стражу с учетом личности обвиняемого, характера совершенного преступления и обстоятельств уголовного дела.Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, ходатайство удовлетворил. Горобец арестован на два месяца – до 26 мая.Накануне сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы администрации Сочи и двух руководителей департаментов мэрии.Ранее сообщалось, что в Сочи на чиновника администрации завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями: он трудоустроил свою дочь в коммерческую организацию и обещал бизнесменам свое покровительство и лоббирование интересов юрлица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи участников СВО из Севастополя пожаловались на жилье – заведено дело В Крыму экс-чиновника посадили в колонию за хищение в особо крупном размере Жительница Севастополя ответит за "легализацию" незаконных мигрантов

