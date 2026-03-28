Арестован замглавы Сочи - его подозревают в махинации на 400 миллионов
Замглавы Сочи Горобец обвиняется в махинациях с землей на 400 миллионов – он арестован

18:26 28.03.2026 (обновлено: 19:33 28.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Суд арестовал заместителя главы Сочи Евгения Горобца, его подозревают в махинациях с землей на 400 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Отмечается, что Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Горбца в виде заключения под стражу. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
Из предоставленных суду материалов следует, что замглавы Сочи по договоренности с представителем бизнеса согласился предоставить юрлицу в аренду с возможностью последующего приобретения земельный участок, кадастровой стоимостью свыше 400 млн рублей, в районе санатория "Волна" для реализации инвестиционного проекта.
"Личная заинтересованность обвиняемого выразилась в возможности трудоустройства его дочери в коммерческую организацию с формальным выполнением должностных обязанностей", – отметили в пресс-службе судов.
Защита просила избрать в отношении Горобца меру пресечения в виде домашнего ареста или залога. Следствие же ходатайствовало заключить обвиняемого под стражу с учетом личности обвиняемого, характера совершенного преступления и обстоятельств уголовного дела.
Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, ходатайство удовлетворил. Горобец арестован на два месяца – до 26 мая.
Накануне сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы администрации Сочи и двух руководителей департаментов мэрии.
Ранее сообщалось, что в Сочи на чиновника администрации завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями: он трудоустроил свою дочь в коммерческую организацию и обещал бизнесменам свое покровительство и лоббирование интересов юрлица.
