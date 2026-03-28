Американские морпехи прибыли на Ближний Восток

Американские морпехи прибыли на Ближний Восток - РИА Новости Крым, 28.03.2026

Американские морпехи прибыли на Ближний Восток

Десантное судно ВМС США USS Tripoli прибыло на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил. РИА Новости Крым, 28.03.2026

2026-03-28T19:49

2026-03-28T19:49

2026-03-28T19:49

сша

ближний восток

иран

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Десантное судно ВМС США USS Tripoli прибыло на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил."Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства", — говорится в публикации в соцсети X.В середине марта газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что базирующееся в Японии судно USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк — морского хаба в Персидском заливе, где расположены объекты нефтяной инфраструктуры страны.Операция США и Израиля против исламской республики длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.

сша

ближний восток

иран

сша, ближний восток, новости, в мире, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном