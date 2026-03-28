Американские морпехи прибыли на Ближний Восток - РИА Новости Крым, 28.03.2026
Американские морпехи прибыли на Ближний Восток
Американские морпехи прибыли на Ближний Восток
Десантное судно ВМС США USS Tripoli прибыло на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил. РИА Новости Крым, 28.03.2026
2026-03-28T19:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Десантное судно ВМС США USS Tripoli прибыло на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил.
"Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства", — говорится в публикации в соцсети X.
В середине марта газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что базирующееся в Японии судно USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк — морского хаба в Персидском заливе, где расположены объекты нефтяной инфраструктуры страны.
Операция США и Израиля против исламской республики длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.
