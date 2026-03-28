Олег Анофриев: курортный роман в Крыму довел до ЗАГСа - РИА Новости Крым, 28.03.2026

28 марта 2018 года не стало советского и российского актера театра и кино, композитора, поэта, исполнителя песен Олега Анофриева - ему было 87 лет...РИА Новости Крым напоминает, что значил полуостров в его жизни и какая судьбоносная встреча ждала его здесь в далеком 1953 году.Крым сыграл судьбоносную роль в личной жизни народного артиста России Олега Анофриева. Отдых на полуострове связал его с Натальей Отливщиковой, в браке с которой Олег Андреевич прожил более 60 лет.Летом 1953 года Анофриев, будучи студентом школы-студии МХАТ, отдыхал в Крыму с друзьями. Там он познакомился с девушкой по имени Кира. Знакомство переросло в курортный роман. На прощание девушка оставила Олегу номер телефона своей подруги Натальи Отливщиковой, поскольку своего телефона у Киры не было.Когда Анофриев вернулся в Москву, он назначил Кире свидание, но девушка пришла не одна, а с Натальей, на тот момент студенткой медицинского института. Сам артист признавался, что с его стороны это была любовь с первого взгляда. Юноша добивался внимания девушки целый год, в результате они поженились.Олег Анофриев также бывал в Крыму во время съемок фильмов "Алые паруса" (1961 год) и "Человек с бульвара капуцинов" (1987 год). В первом фильме актер сыграл матроса Летику, во втором – тапера, пианиста, развлекавшего посетителей салуна в городке Санта-Каролина.Олег Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике в семье врача, заведующего медкабинетом Андрея Сергеевича Анофриева и домохозяйки Марии Гавриловны Анофриевой. Хотя семья жила в Москве, Олег родился в Геленджике, потому что во время летних курортных сезонов его отец ежегодно работал главным врачом в санатории на Черноморском побережье.С 6-го класса Олег Анофриев занимался в школьном драмкружке, обладал хорошими вокальными данными. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году его с матерью эвакуировали в Свердловск, но вскоре они вернулись в Москву. В одиннадцать лет, в результате взрыва гранаты, которую Олег нашел и решил разобрать, ему искалечило правую руку.После окончания средней школы в 1950 году, где Анофриев занимался в школьном драмкружке и демонстрировал хорошие вокальные данные, будущий актер поступил в Школу-студию МХАТ.Окончив в 1954 году Школу-студию МХАТ, Олег Анофриев получил приглашение в Центральный детский театр (ЦДТ) — в то время один из самых популярных в Москве, где режиссерами работали Анатолий Эфрос и Олег Ефремов. Его первой работой на сцене стала небольшая роль в спектакле Олега Ефремова "Мнимый больной", за ней последовала главная роль в музыкальной комедии "Димка-невидимка", актерскими достижениями стали роли Кости-Налево в пьесе Михаила Светлова "Двадцать лет спустя" и Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ "В добрый час! " по пьесе Виктора Розова.С 1960 по 1995 годы Анофриев работал в Театре им. В. Маяковского, Театре им. Моссовета и Театре-студии киноактера. В 90-х годах также вел несколько программ на российских телеканалах.Всего Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. Он снялся в таких кинолентах как "Девушка с гитарой", "Сказка о потерянном времени", "Будьте моим мужем", "Человек с бульвара капуцинов" и многих других.Анофриев написал более 50 песен, романсов и мелодий, многие из которых звучали по радио, телевидению, в том числе и в кинокартинах. Также он исполнил и записал свыше двухсот различных песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам.Олег Анофриев известен также как мастер озвучивания мультфильмов. Классикой стал озвученный им мультфильм "Бременские музыканты" (1969). В нем артист исполнил партии Трубадура, Атаманши, Разбойников, Короля, Петуха, Кота, Пса, охранников короля – то есть все партии, кроме Принцессы.Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде" (1973), "Как Львенок и Черепаха пели песенку" (1974), "В порту" (1975) и др.В 1999 году вышла книга Анофриева "Солдат и балерина", где собраны стихи, тексты песен, воспоминания об актерах, с которыми работал в кино и встречался в жизни.В 2011 году вышла его книга "Есть только миг".Олегу Анофриеву присвоены звания заслуженного артиста РСФСР (1969) и народного артиста России (2004). В 2005 году он был награжден орденом "Меценат". В 2010 году Анофриев получил первую награду за 55 лет работы в кино — приз оргкомитета кинофестиваля "Московская премьера".

