155 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.03.2026
155 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым и еще 16 российских регионов, уничтожив 155 беспилотников за ночь. Об этом сообщили в Минобороны Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о гибели ребенка при ударе беспилотников. По его данным, пострадали еще трое взрослых. В регионе повреждены жилые дома и инфраструктура. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и другими регионами России уничтожили 155 беспилотников ВСУ

07:56 28.03.2026 (обновлено: 08:02 28.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым и еще 16 российских регионов, уничтожив 155 беспилотников за ночь. Об этом сообщили в Минобороны
"С 23.00 27 марта до 7.00 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Крым, а также территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей и Московского региона", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о гибели ребенка при ударе беспилотников. По его данным, пострадали еще трое взрослых. В регионе повреждены жилые дома и инфраструктура.
