ВТБ: россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах
2026-03-27T12:28
12:28 27.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанная посуда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах, подсчитали аналитики сервиса "ВТБ.Чаевые+".
В ресторанах уровень чаевых сохраняется. При этом рекордные чаевые пришлись на 13 февраля и уже превзошли весь 2025 год.
"В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе (+10%) и барах (+30%), чем за аналогичный период в 2025 году. Пик пришелся на 14 февраля и 8 марта. Средний чек чаевых 14 февраля вырос на 8,6%", - сообщает пресс-служба ВТБ.
В этот день выросло также количество чаевых в ресторанах (+12%), барах (+30%) и кафе (+31%). 8 марта также вырос средний чек оставленного официантам вознаграждения – на 10,4%.
Рекордные чаевые в 2025 году пришлись на май и превысили 121 тысячу рублей. В 2026 году эту планку клиенты одного из ресторанов превзошли вечером 13 февраля, оставив персоналу более 160 тысяч рублей в качестве благодарности за сервис.
12:33Армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине – что уничтожено
12:28ВТБ: россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах
12:21ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо
12:15Крымский мост сейчас: более 600 машин стоят в очереди
12:10Пляжи на Кубани после разлива мазута в Керченском проливе откроют к 1 июня
11:55В Севастополе возобновили движение морского транспорта после часа простоя
11:50Крымский мост открыт
11:36Отношение к Крыму в мире меняется – эксперт
11:29В Судаке осудили 45-летнего курьера-мошенника
11:11В Феодосии будет громко
11:02В Крыму наградят победителей творческого конкурса ко Дню космонавтики
10:55Рейд в Севастополе закрыт
10:52Крымский мост снова перекрыт
10:41Летчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику
10:34Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
10:32В Севастополе работают реактивные бомбометы
10:24Русский дом в Праге закидали коктейлями Молотова
10:18Крымский мост открыт
10:09В Молдавии анонсировали массовые отключения электричества
10:00"Сражаются умело и бесстрашно": Путин поздравил росгвардейцев с праздником
Лента новостейМолния