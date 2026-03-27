Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо - РИА Новости Крым, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260327/vsu-pytayutsya-otrezat-aleshki-ot-postavok-produktov---saldo-1154675895.html
ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
новости сво
новые регионы россии
новости
алешки
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132502620_0:24:696:416_1920x0_80_0_0_9cfda538d66eb8500ecc3eb594484fc8.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132502620_16:0:676:495_1920x0_80_0_0_f077d86479b5652dd1d97bfd1fa24440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:21 27.03.2026
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия обстрелов ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ в Алешках Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Регулярные атаки ВСУ на Алешки продолжаются. Властям Херсонской области приходится "ловить безопасные окна", чтобы привезти людям продукты и товары первой необходимости. Об этом сообщил губернатор Херсонской области по итогам встречи с главой Алешкинского округа Русланом Хоменко.

"С доставкой продуктов и всего необходимого в прифронтовые населенные пункты, особенно в Алешки, есть объективные трудности. Причина — постоянные атаки со стороны противника", - написал в своем Telegram-канале Сальдо.

Он отметил, что ВСУ бьют дронами по любому транспорту, обстреливают дороги, дистанционно минируют маршруты. В таких условиях каждая поездка — это риск.
"И на этом фоне лживая киевская пропаганда разгоняет историю про "гуманитарную катастрофу", перекладывая ответственность на Россию", - добавил Сальдо.
На самом деле, по его словам, подвоз в Алешки продуктов и товаров первой необходимости продолжается. Порой с перебоями, но работа не останавливается — поддержка людей остается приоритетом, подчеркнул Сальдо.
Как сообщалось, 6 марта 2026 года в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать были ранены. Двух мужчин, 1954 и 1962 годов рождения, эвакуировали в Крым. 17 марта один из раненных был выписан из больницы. Второго мужчину спасти не удалось, он скончался 25 марта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
