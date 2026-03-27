ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо

ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо - РИА Новости Крым, 27.03.2026

ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов - Сальдо

Регулярные атаки ВСУ на Алешки продолжаются. Властям Херсонской области приходится "ловить безопасные окна", чтобы привезти людям продукты и товары первой... РИА Новости Крым, 27.03.2026

2026-03-27T12:21

2026-03-27T12:21

2026-03-27T12:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Регулярные атаки ВСУ на Алешки продолжаются. Властям Херсонской области приходится "ловить безопасные окна", чтобы привезти людям продукты и товары первой необходимости. Об этом сообщил губернатор Херсонской области по итогам встречи с главой Алешкинского округа Русланом Хоменко.Он отметил, что ВСУ бьют дронами по любому транспорту, обстреливают дороги, дистанционно минируют маршруты. В таких условиях каждая поездка — это риск."И на этом фоне лживая киевская пропаганда разгоняет историю про "гуманитарную катастрофу", перекладывая ответственность на Россию", - добавил Сальдо.На самом деле, по его словам, подвоз в Алешки продуктов и товаров первой необходимости продолжается. Порой с перебоями, но работа не останавливается — поддержка людей остается приоритетом, подчеркнул Сальдо.Как сообщалось, 6 марта 2026 года в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать были ранены. Двух мужчин, 1954 и 1962 годов рождения, эвакуировали в Крым. 17 марта один из раненных был выписан из больницы. Второго мужчину спасти не удалось, он скончался 25 марта.

херсонская область

новые регионы россии

алешки

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, новости сво, новые регионы россии, новости, алешки