https://crimea.ria.ru/20260327/vse-poezda-tavriya-pribyli-v-krym-posle-zaderzhek-1154692381.html
Все поезда "Таврия" прибыли в Крым после задержек
Все поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/27/1117542721_0:237:4885:2984_1920x0_80_0_0_f03fc3a791098bff5f42f9781150c63a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Как сообщалось, движение по мосту останавливали дважды, в связи с этим в пути задерживались четыре пассажирских поезда в Крым. Кроме того, после открытия проезда на подъездах к мосту собрались автомобильные заторы.Сейчас из-за утренней остановки движения на Крымском мосту в очередях стоят более 400 машин, 350 из которых – со стороны Керчи. Время ожидания составляет около часа.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/27/1117542721_295:0:4588:3220_1920x0_80_0_0_2335460eda3255f1d04aaa1f7263f241.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Все поезда "Таврия" сообщением в Крым прибыли в Симферополь после задержек
17:41 27.03.2026 (обновлено: 17:42 27.03.2026)